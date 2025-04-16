В Стокгольме задержали активистов за проникновение на корабль «Васа»

Tекст: Дарья Григоренко

Активисты развернули плакат с лозунгом против добычи торфа финской компанией Neova. Для проникновения на судно они перепрыгнули через ворота, сработала сигнализация, передает ТАСС.

Сотрудники музея, где находится «Васа», проверяют, не был ли поврежден корабль. Протест был организован членами организации «Aterstall vatmarker». Они требуют от компании Neova прекратить добычу торфа в Швеции. Представители организации заявили, что Финляндия должна «уплыть домой».

«Васа» – корабль XVII века, построенный в Стокгольме. Он затонул вскоре после спуска на воду из-за неправильно рассчитанного балласта. Судно находилось на дне более 300 лет, пока в 1956 году его не обнаружили, а в 1961 году не подняли на поверхность. В музее «Васа» представлено 95% оригинальных деталей судна, что делает его уникальной достопримечательностью.

Музей «Васа» привлек более 1,3 млн посетителей в прошлом году, став самым посещаемым морским музеем в мире. Корабль является знаковым экспонатом, символизирующим историю шведского кораблестроения и национальные катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стокгольме задержали 45-летнего мужчину, который пытался въехать на автомобиле в ворота посольства России, но не смог пробраться на территорию. Позже стало известно, что пытавшимся протаранить ворота посольства России в Стокгольме оказался украинец.