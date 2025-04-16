Вашингтон объявил День Овечкина в честь хоккеиста

Мэр Вашингтона утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина за достижения в НХЛ

Tекст: Елизавета Шишкова

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина, сообщает RT. Это решение связано с выдающимися достижениями хоккеиста в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз».

В заявлении отмечается, что жители города, хоккейные болельщики и поклонники Овечкина объединяются, чтобы поздравить его с невероятными успехами и поблагодарить за выступления за команду. Особое внимание уделяется его роли в популяризации хоккея в столице США.

6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в матче НХЛ против «Айлендерс». Этот гол позволил ему возглавить список лучших снайперов за всю историю лиги, а теперь в его активе уже 896 шайб.

Овечкин присоединился к «Вашингтон Кэпиталз» в 2005 году и с тех пор стал легендой клуба и всего хоккея. Его вклад в развитие и популяризацию хоккея в США неоднократно отмечался не только болельщиками, но и различными спортивными организациями.

Ранее Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ. Перед матчем с «Каролиной Харрикейнз» «Вашингтон Кэпиталз» провел торжественную церемонию в честь Овечкина, который побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, отметившись своим 895-м голом.

Форвард на шоу «Доброе утро, Америка» заявил, что установление рекорда по количеству голов в НХЛ стало для него самым значимым моментом в жизни.