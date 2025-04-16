У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.3 комментария
СК завел дело о гибели трех жителей Курской области
Следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница хутора Колмаков в Курской области сообщила об убийстве в январе 2025 года трех членов ее семьи украинскими военнослужащими, укрывавшимися в доме, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, СК возбудил уголовное дело по факту убийства трех жителей хутора Колмаков в Курской области, передает Telegram-канал СК. Петренко добавила, что преступление было совершено украинскими боевиками. Жители хутора, эвакуированные из Суджанского района, поделились с военными следователями новыми фактами, которые подтверждают зверства со стороны украинских вооруженных формирований.
Свидетельница из хутора Колмаков рассказала следователю, что в январе 2025 года военнослужащие с Украины убили трех членов ее семьи. Убитые укрывались в своем доме, когда произошло нападение. Следователи собрали доказательства, свидетельствующие о причастности украинских военнослужащих к этому преступлению, и назначили необходимые судебные экспертизы для дальнейшего расследования.
Следственные действия продолжаются, основное внимание уделяется установлению личностей тех участников украинских формирований, которые могут быть причастны к убийствам гражданских лиц. Запланировано опознание тел погибших, а также дальнейшее разбирательство с целью привлечения виновных к уголовной ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на станции «Суджа» в Курской области. Следственный комитет также завел дело после сброса бомбы с дрона украинскими боевиками на людей в Курской области. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело после ранения украинскими военными журналиста ТАСС в Курской области.