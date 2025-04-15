Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.8 комментариев
Эксперт предупредил об опасностях забытых аккаунтов
Эксперт Водяной предупредил об опасностях забытых аккаунтов
Забытые аккаунты на различных платформах представляют серьезные угрозы для пользователей, так как часто содержат личные данные, они могут быть слабо защищены, что делает их мишенью для киберпреступников, заявил глава команды информационной безопасности Дмитрий Водяной.
Такие аккаунты могут представлять серьезную угрозу для безопасности данных их владельцев. Сервисы зачастую хранят личную информацию, такую как ФИО, электронную почту и номер телефона, сказал Водяной «Газете.Ru».
В некоторых случаях там содержатся даже финансовые данные. Если такие аккаунты подвергнутся взлому, киберпреступники могут использовать полученные данные для мошенничества.
Забытые аккаунты обычно имеют слабые пароли и не защищены двухфакторной аутентификацией, что делает их легкой мишенью для злоумышленников. Эти профили часто используются для распространения спама и фишинговых атак, а также для доступа к другим связанным учетным записям. «Если пользователь использует один и тот же пароль на нескольких ресурсах, это часто ведет к серьезным последствиям», – объяснил эксперт.
Также злоумышленники могут использовать взломанные аккаунты для размещения личной информации владельца и распространения вредоносного контента, что может нанести ущерб репутации пользователя. В случае, если аккаунт содержит данные банковских карт, это может привести к финансовым потерям.
Чтобы избежать подобных ситуаций, Водяной рекомендует проверять свои аккаунты и удалять неактуальные.
Ранее сообщалось, что жители России столкнулись с мошенническими письмами, имитирующими уведомления от «Госуслуг» о попытках входа в аккаунт с неизвестных устройств.