Эксперт предупредил об опасностях забытых аккаунтов

Эксперт Водяной предупредил об опасностях забытых аккаунтов

Tекст: Алексей Дегтярев

Такие аккаунты могут представлять серьезную угрозу для безопасности данных их владельцев. Сервисы зачастую хранят личную информацию, такую как ФИО, электронную почту и номер телефона, сказал Водяной «Газете.Ru».

В некоторых случаях там содержатся даже финансовые данные. Если такие аккаунты подвергнутся взлому, киберпреступники могут использовать полученные данные для мошенничества.

Забытые аккаунты обычно имеют слабые пароли и не защищены двухфакторной аутентификацией, что делает их легкой мишенью для злоумышленников. Эти профили часто используются для распространения спама и фишинговых атак, а также для доступа к другим связанным учетным записям. «Если пользователь использует один и тот же пароль на нескольких ресурсах, это часто ведет к серьезным последствиям», – объяснил эксперт.

Также злоумышленники могут использовать взломанные аккаунты для размещения личной информации владельца и распространения вредоносного контента, что может нанести ущерб репутации пользователя. В случае, если аккаунт содержит данные банковских карт, это может привести к финансовым потерям.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Водяной рекомендует проверять свои аккаунты и удалять неактуальные.

Ранее сообщалось, что жители России столкнулись с мошенническими письмами, имитирующими уведомления от «Госуслуг» о попытках входа в аккаунт с неизвестных устройств.