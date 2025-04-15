Песков заявил о неопределенности мирного соглашения по Украине

Песков: Четких очертаний мирного соглашения по Украине пока нет

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока нет ясного представления о будущем мирном соглашении по Украине, сообщает ТАСС. Несмотря на отсутствие конкретных очертаний, он подчеркнул, что существует политическая воля как в Москве, так и в Вашингтоне для продвижения к урегулированию конфликта.

Эти комментарии Песков сделал в ответ на слова специального посланника американского президента Стивена Уиткоффа, который отметил, что стороны приблизились к заключению мирной сделки. Песков отметил: «Пока нет четких очертаний какого-то соглашения. Но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о планах мирного урегулирования на Украине, которые включают безъядерный статус и демилитаризацию, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ России.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на канале Fox News предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей, что, по его мнению, может способствовать стабильности в регионе.

Россия и США продолжают обсуждать ключевые параметры соглашения по урегулированию ситуации на Украине, но пока не достигли согласия по основным вопросам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.