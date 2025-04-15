Умер советский и украинский режиссер Александр Муратов

Tекст: Мария Иванова

На Украине скончался известный режиссер и сценарист Александр Муратов, сообщает ТАСС. Он был родом из Харькова, окончил ВГИК в 1959 году.

Муратов начал свою карьеру на Одесской и Киевской киностудиях, работая над множеством значительных проектов.

Его фильмография включает такие известные картины, как «Наш честный хлеб», созданный совместно с бывшей женой Кирой Муратовой, «Гонки по вертикали», «Дорога никуда» и другие. Муратов также снял кинотрилогию по произведениям Николая Хвылевого, что укрепило его статус одного из основоположников украинского кинематографа.

После распада Советского Союза Александр Муратов остался на Украине. Биографы и публицисты указывают на его антироссийскую позицию в последние годы жизни.

Национальный союз кинематографистов Украины выразил соболезнования по поводу его смерти в Facebook*, платформа которого принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской.