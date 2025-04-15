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Умер режиссер Александр Муратов
Умер советский и украинский режиссер Александр Муратов
В возрасте 87 лет на Украине скончался Александр Муратов, выдающийся советский и украинский режиссер, известный своими работами на Одесской и Киевской киностудиях.
На Украине скончался известный режиссер и сценарист Александр Муратов, сообщает ТАСС. Он был родом из Харькова, окончил ВГИК в 1959 году.
Муратов начал свою карьеру на Одесской и Киевской киностудиях, работая над множеством значительных проектов.
Его фильмография включает такие известные картины, как «Наш честный хлеб», созданный совместно с бывшей женой Кирой Муратовой, «Гонки по вертикали», «Дорога никуда» и другие. Муратов также снял кинотрилогию по произведениям Николая Хвылевого, что укрепило его статус одного из основоположников украинского кинематографа.
После распада Советского Союза Александр Муратов остался на Украине. Биографы и публицисты указывают на его антироссийскую позицию в последние годы жизни.
Национальный союз кинематографистов Украины выразил соболезнования по поводу его смерти в Facebook*, платформа которого принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ