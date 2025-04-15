Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.0 комментариев
Мосгорсуд прекратил дело комика Поперечного о дискредитации армии
Московский городской суд отменил решение о штрафе в 50 тыс. рублей комику Даниле Поперечному (признан в России иноагентом), признав отсутствие состава правонарушения в деле о дискредитации армии.
Мосгорсуд принял решение прекратить административное дело против комика Данилы Поперечного за дискредитацию армии, передает РИА «Новости». Суд отменил постановление Тверского районного суда, который ранее оштрафовал Поперечного на 50 тыс. рублей. Дело было прекращено по причине отсутствия состава правонарушения.
В картотеке суда указано: «Отменить постановление (решение), дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения». Решение суда первой инстанции, вынесенное в ноябре 2024 года, теперь аннулировано.
Поперечный был обвинен в дискредитации армии, однако Московский городской суд не нашел доказательств, подтверждающих это обвинение. Теперь комик освобожден от уплаты штрафа, наложенного на него ранее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд принял апелляционную жалобу комика Данилы Поперечного на решение о его виновности по делу о дискредитации Вооруженных сил России.
Ранее стендапер Данила Поперечный* опроверг слухи о возможной депортации из США.
июне прошлого года Минюст России включил в реестр иностранных агентов стендап-комика Данилу Поперечного и журналиста Станислава Кучера.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом