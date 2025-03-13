  • Новость часаМинобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола
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    Самолет спецпосланника США Уиткоффа пересек границу с Россией
    У Украины закончились американские ракеты ATACMS
    Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

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    13 марта 2025, 05:30 • Новости дня

    Мосгорсуд принял жалобу Поперечного по делу о дискредитации ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Московский городской суд принял апелляционную жалобу комика Данилы Поперечного* (признан в России иноагентом) на решение о его виновности по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

    Суд принял к производству апелляционную жалобу комика и блогера, который намерен обжаловать решение Тверского суда Москвы, признавшим его виновным в дискредитации ВС России, передает ТАСС.

    По информации из суда, заседание по делу Поперечного пока не назначено.

    В решении Тверского суда отмечалось, что защита комика ходатайствовала о прекращении производства по административному делу в связи с истечением срока давности. Сам Поперечный на заседание не явился.

    Ранее Минюст включил Данилу Поперечного в реестр иноагентов из-за критики СВО в социальных сетях и получения более 61 тыс. долларов из-за рубежа.

    Финансирование поступило, в частности, от ирландской компании Google Ireland Limited.

    Поперечный покинул территорию России сразу после начала спецоперации на Украине, что указано в судебных документах.

    12 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским

    Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»

    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, покинувшие город Суджа в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать», соответствующие фото появились в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.

    Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В посте отмечается, что бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.

    Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Тьма».

    Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.

    Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.

    Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.

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    12 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области

    Путин посетил штаб группировки войск в Курской области

    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, передает ТАСС. Он был одет в военную форму и заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

    По данным Генштаба, на Курский плацдарм приходится около 19% общих потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники. Российские войска освободили более 86% территории, ранее занятой противником, сообщил Герасимов.

    Ранее сообщалось, что Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам из-за рабочего графика Путина.

    СМИ сообщили, что город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских войск после более полугода оккупации Вооруженными силами Украины.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    12 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Российский президент Владимир Путин предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

     Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

    «Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.

    Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

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    12 марта 2025, 17:30 • Новости дня
    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу

    Стало известно о полном взятии Суджи под контроль ВС России

    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Суджа в Курской области, который более полугода находился под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешел под полный контроль российских войск, сообщают СМИ.

    В Судже осталось немного украинских солдат, которые продолжают попытки покинуть город, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot. Часть из них нашла укрытия, остальные либо ранены, либо убиты.

    Российские подразделения наносят удары по отступающим бойцам ВСУ, проверяют дома и брошенную технику НАТО на предмет минирования. Местные жители, находившиеся в укрытиях, начали выходить, чтобы поприветствовать российских военных.

    Ранее украинские боевики, покинувшие Суджу в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать».

    Сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.

    Коментарии (19)
    12 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Таксистам изменили правила работы в аэропортах Москвы
    Таксистам изменили правила работы в аэропортах Москвы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории аэропортов Московского региона с марта запретят предлагать услуги такси вне специальных стоек заказа, согласно постановлению правительства Подмосковья.

    На территории аэропортов Московской области вводится запрет на предложение и оформление услуг по перевозке легковым такси без стоек для заказа, передает «Известия». Эти изменения вступают в силу уже в марте в соответствии с постановлением правительства Подмосковья.

    Согласно документу, услуги такси теперь должны предоставляться только за специальными стойками, которые обязаны будут оборудовать перевозчики, водители такси или службы заказа. Это требование соответствует Федеральному закону № 580-ФЗ.

    Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поручено в течение месяца с момента официального опубликования постановления разработать и утвердить требования к оборудованию и оформлению стойки заказа такси.

    Ожидается, что данные меры улучшат организацию работы такси и обеспечат комфорт для пассажиров в аэропортах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в Минкультуры с предложением разработать для водителей такси курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора и ввести «Булгаковский экзамен» на знание города.

    При возникновении проблем с геолокацией в Москве водители такси по закону должны ориентироваться в городе без навигатора, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

    Средний заработок московских таксистов с августа по октябрь составил 153 тыс. рублей, следует из исследования платформ «Мигрант Сервис» и SunCar.

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    13 марта 2025, 08:48 • Новости дня
    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву

    L’antidiplomatico: Франция и Британия могут быть причастны к атаке украинских дронов на Москву

    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Франция и Британия могут быть причастны к недавней атаке дронов на Москву, в результате которой было сбито 343 беспилотника, пишет итальянский портал L’antidiplomatico.

    По данным итальянского издания, Франция и Британия могут быть вовлечены в недавнюю атаку дронов на Москву, передает РИА «Новости».

    В публикации указано, что подобные действия были бы невозможны без поддержки современной внешней разведки.

    L’antidiplomatico пишет, что это могло быть сделано для провокации России на ответные действия, что выставило бы Москву нежелающей мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Эксперты отметили, что налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

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    12 марта 2025, 23:05 • Новости дня
    Трамп признал войну НАТО против России на Украине

    Трамп заявил об участии НАТО в войне против России на Украине и увеличении военных расходов

    Трамп признал войну НАТО против России на Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил, что военные действия на Украине фактически являются войной НАТО против России, и отметил, что страны альянса под его давлением увеличили свои военные расходы.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине фактически представляет собой войну НАТО против России. Он отметил, что за время своего первого срока добился роста военных расходов стран альянса. По его словам, «деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну».

    Трамп подчеркнул, что НАТО должна относиться к США справедливо, и напомнил, что предупреждал о нежелании Вашингтона помогать странам, которые не выполняют свои финансовые обязательства. Он добавил: «Если вы не платите по своим счетам, я помогать не буду».

    Ранее он уже призывал страны НАТО увеличить военные расходы до 5% своих ВВП, что превышает ранее установленный на саммите в Уэльсе в 2014 году целевой уровень в 2%. Этот показатель недавно был принят в Вильнюсе как минимальный уровень.

    Министр обороны США Пит Хегсетт в феврале отметил, что США не планируют выходить из НАТО, но требуют справедливых отношений с Европой, чтобы избежать зависимости Брюсселя от Вашингтона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о нежелании вводить новые санкции против России. Ранее советники президента США рассматривают различные меры по ослаблению санкций против России.

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    12 марта 2025, 22:30 • Новости дня
    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются

    Герасимов сообщил об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области

    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска за пять дней освободили 24 населенных пункта, а 430 украинских солдат сдались в плен на территории Курской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении 24 населенных пунктов и 259 квадратных километров территории в Курской области за последние пять дней. Он отметил, что площадь вклинивания ВСУ уменьшилась более чем в два с половиной раза, передает ТАСС.

    По словам начальника Генштаба России, украинские военные начали массово сдаваться, осознав бесперспективность сопротивления. В результате в плен были взяты 430 военнослужащих ВСУ. Герасимов подчеркнул, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области с целью использования его в переговорах с Россией, однако этот план провалился.

    По словам Герасимова, в ходе боев за населенный пункт Малая Локня украинские формирования понесли значительные потери. Освобождение этой территории произошло благодаря действиям подразделений 34-й мотострелковой бригады, 22-го и 9-го мотострелковых полков российской армии. Герасимов также отметил, что в результате артиллерийского огня и использования дронов отдельные группы противника начали отступление на юг, неся потери.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Герасимов доложил Путину, что украинские вооруженные силы окружены и изолированы на территории Курской области.

    Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области.

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    13 марта 2025, 07:27 • Новости дня
    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине

    Посол России в Британии: Прекращение боевых действий возможно только после мирного соглашения

    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Британии Андрей Келин заявил изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Келин сообщил о том, что Москва готова рассмотреть предложение США о прекращении огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия намерена завершить военные действия лишь после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Посол отметил, что Россия подходит к данной инициативе «с большой осторожностью», что указывает на необходимость тщательного анализа предложений прежде, чем принимать окончательное решение.

    Келин также подчеркнул, что для России важно, чтобы любое соглашение обеспечивало долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. Москва продолжит диалог с международными партнерами для достижения этих целей.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

    В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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    12 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Матвиенко призвала сократить прием студентов из регионов в столичные вузы
    Матвиенко призвала сократить прием студентов из регионов в столичные вузы
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уменьшить прием учащихся из регионов в столичные вузы, чтобы стимулировать их обучение и работу в родных регионах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Многие выпускники остаются работать в Москве и Петербурге вместо возвращения домой, сказала Матвиенко, передает ТАСС.

    Вузы начали увеличивать прием студентов на платное обучение в 2012 году без учета реальных потребностей регионов, такая политика приводит к тому, что выпускники становятся «неудачниками», работающими на позициях, не требующих высшего образования.

    Спикер предложила сделать акцент на развитии региональных университетов и сократить набор студентов в столичные вузы в течение пяти лет. Она призвала обучать студентов по нужным специальностям и оставлять возможность для других обучаться в своих регионах, где строятся новые кампусы.

    «Где родился – там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, региональные высшие учебные заведения. Надо действовать. Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения», – сказала она.

    По ее словам, по мере строительства вузовских кампусов в регионах молодежь будет стремиться остаться на родине, где проще воспитывать детей и обустраивать жизнь.

    Ранее Матвиенко, возглавляющая Совет по демографической и семейной политике, заявила, что Совет направит президенту Владимиру Путину предложения для послания Федеральному собранию по улучшению ситуации с рождаемостью в России.

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    12 марта 2025, 16:44 • Новости дня
    В России начались продажи автомобилей корейской марки KGM
    В России начались продажи автомобилей корейской марки KGM
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) предложил на рынке России четыре модели автомобилей, включая кроссоверы и внедорожник, сообщил официальный дистрибьютор KGM в России АО «РЭКС Моторс».

    Сейчас на российском рынке представлены четыре модели: кроссоверы KGM Tivoli, Korando, Torres и рамный внедорожник Rexton. В «РЭКС Моторс» уточнили РИА «Новости», что дилерская сеть насчитывает 23 партнера в крупных городах страны.

    Цены на модель Tivoli начинаются от 3,59 млн рублей, а на самый дорогой внедорожник Rexton – от 6,79 млн рублей. Цены на Korando и Torres начинаются от 4 и 4,8 млн рублей соответственно. Дилерские центры открыты в Москве, Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте, Новосибирске и других городах.

    Официальные поставки автомобилей SsangYong в Россию были прекращены в 2022 году. В 2023 году бренд изменил название на KGM.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как иностранный автопром начинает возвращаться в Россию.

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    12 марта 2025, 20:39 • Новости дня
    Британия отозвала аккредитацию российского дипломата
    Британия отозвала аккредитацию российского дипломата
    @ Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенное Королевство отозвало аккредитацию у сотрудника российского посольства и его супруги, заявили в МИД Британии.

    Высокопоставленный чиновник МИД Британии вызвал посла России и выразил недовольство по поводу мер, предпринятых Москвой против сотрудников британского посольства и их семей, передает ТАСС.

    В заявлении Форин-офиса говорится: «Вследствие этого мы предпринимаем немедленную взаимную меру, отзывая аккредитацию российского дипломата и супруги дипломата».

    В феврале британский МИД заявил об отзыве аккредитации у российского дипломата после высылки британского представителя из России в ноябре.

    Напомним, в ноябре второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны.

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    12 марта 2025, 14:33 • Новости дня
    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в Подмосковье

    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в подмосковном Ногинске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Ногинске возле одного из домов на площади Ленина конфликт между гражданами перерос в массовую драку со стрельбой.

    В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что в ходе драки было произведено несколько выстрелов, передает ТАСС.

    «Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», – заявили в пресс-службе.

    Ранее полиция в Волгограде задержала двух молодых людей после стрельбы из охолощенного оружия у торгового центра, а в подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.

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    12 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    Опубликовано видео из газовой трубы во время проведения операции «Поток» в Курской области
    Опубликовано видео из газовой трубы во время проведения операции «Поток» в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео из газовой трубы, по которой российские военные проникли в тыл ВСУ в Курской области.

    Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, снятые в газовой трубе, по которой российские военные продвигались для выполнения операции «Поток» в Курской области.

    В своем сообщении он отметил, что эта операция стала одной из самых смелых и эффективных, позволив российским войскам прорвать оборону ВСУ. В операции также принимали участие бойцы спецназа «Ахмат».

    Кадыров подчеркнул, что за пять суток российские военные скрытно преодолели 15 километров по газовой трубе, передвигались в сложных условиях, периодически отдыхая и набираясь сил. Добравшись до конечной точки, они нанесли молниеносный удар по врагу. Глава Чечни отметил, что благодаря высочайшей подготовке и слаженности действий операция оказалась невероятно эффективной.

    Особое внимание Кадыров уделил командиру отряда «Аид», подчеркнув его лидерские качества и стратегическое мышление. Группа под его командованием, по словам Кадырова, действовала как единый механизм, аккуратно и безошибочно выполняя задачи. Кадыров выразил благодарность всем бойцам, участвовавшим в операции.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как бойцы российской армии использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообщался с участниками этой операции.

    Коментарии (12)
    12 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть парламентариев Нидерландов отдала свои голоса против участия государства в предложении Еврокомиссии по перевооружению Европы, сообщают СМИ.

    Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов с небольшим перевесом (73 голоса против 71) проголосовала против участия страны в перевооружении ЕС, передает «Прайм» со ссылкой на газету Volkskrant.

    Против высказались три входящие в правящую коалицию партии, это «Партия свободы» (PVV), «Фермерско-гражданское движение» (BBB), «Новый общественный договор» (NSC).

    За участие в плане перевооружения выступила лишь «Народная партия за свободу и демократию» (VVD).

    По данным издания, премьеру страны Дику Схофу, ранее согласившемуся на план перевооружения, придется непросто из-за такого решения парламентариев.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужно мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации. До этого она объявляла о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

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    Высшее образование приблизят к интересам рынка труда

    Слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о сокращении приема абитуриентов из «глубинки» в столичные вузы вызвали оживленную дискуссию. В СФ уточнили, что это была «иллюстрация к вопросу», а не инициатива ограничить абитуриентов в правах. В экспертной среде говорят, что с практикой штамповать студентов, которые не будут востребованы на рынке труда, надо покончить, но при этом возможность получать образование в лучших вузах страны должна быть у всех. Подробности

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    Зеленский готов выживать на коленях

    США удалось добиться от властей Украины согласия на полное прекращение огня в зоне СВО. Ранее в Киеве заявляли, что для них любое перемирие неприемлемо и подобно капитуляции. Однако сейчас такое решение киевского режима – единственная возможность продлить свою агонию. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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