Мосгорсуд принял жалобу Поперечного по делу о дискредитации ВС России

Tекст: Александра Юдина

Суд принял к производству апелляционную жалобу комика и блогера, который намерен обжаловать решение Тверского суда Москвы, признавшим его виновным в дискредитации ВС России, передает ТАСС.

По информации из суда, заседание по делу Поперечного пока не назначено.

В решении Тверского суда отмечалось, что защита комика ходатайствовала о прекращении производства по административному делу в связи с истечением срока давности. Сам Поперечный на заседание не явился.

Ранее Минюст включил Данилу Поперечного в реестр иноагентов из-за критики СВО в социальных сетях и получения более 61 тыс. долларов из-за рубежа.

Финансирование поступило, в частности, от ирландской компании Google Ireland Limited.

Поперечный покинул территорию России сразу после начала спецоперации на Украине, что указано в судебных документах.