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Мосгорсуд принял жалобу Поперечного по делу о дискредитации ВС России
Московский городской суд принял апелляционную жалобу комика Данилы Поперечного* (признан в России иноагентом) на решение о его виновности по делу о дискредитации Вооруженных сил России.
Суд принял к производству апелляционную жалобу комика и блогера, который намерен обжаловать решение Тверского суда Москвы, признавшим его виновным в дискредитации ВС России, передает ТАСС.
По информации из суда, заседание по делу Поперечного пока не назначено.
В решении Тверского суда отмечалось, что защита комика ходатайствовала о прекращении производства по административному делу в связи с истечением срока давности. Сам Поперечный на заседание не явился.
Ранее Минюст включил Данилу Поперечного в реестр иноагентов из-за критики СВО в социальных сетях и получения более 61 тыс. долларов из-за рубежа.
Финансирование поступило, в частности, от ирландской компании Google Ireland Limited.
Поперечный покинул территорию России сразу после начала спецоперации на Украине, что указано в судебных документах.