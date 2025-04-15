Минцифры запретило операторам оформлять сим-карты при самозапрете

Минцифры запретило оформление сим-карт при наличии у клиента самозапрета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минцифры сообщило, что операторы связи не смогут оформить сим-карты для клиентов, установивших самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи. Как передает РИА «Новости», соответствующий проект постановления правительства был размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Возможность для граждан установить самозапрет через «Госуслуги» с 1 сентября 2025 года уже утверждена законом о борьбе с кибермошенничеством.

В сообщении Минцифры отмечено, что эта мера поможет предотвратить незаконную регистрацию сим-карт злоумышленниками с целью мошенничества. Операторы будут обязаны проверять наличие у граждан самозапрета и отказывать в оформлении абонентского номера, если он установлен. Информацию о самозапрете можно будет получить в салонах связи, через мобильные приложения операторов, по смс и электронной почте.

Также в проекте уточняется процесс отказа от рекламных смс-рассылок и обзвонов, которые могут использоваться для навязывания сомнительных услуг. Абоненты смогут направлять заявление об отказе от таких рассылок лично, через мобильное приложение или по электронной почте. Прекращение рассылок будет происходить на следующий день после подачи заявления, за исключением звонков от госорганов и организаций, список которых будет установлен правительством.

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