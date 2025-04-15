Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.0 комментариев
Марочко сообщил об удвоении потерь тяжелых дронов ВСУ в Харьковской области
Марочко сообщил о росте потерь тяжелых дронов ВСУ в Липцах и Волчанске
ВСУ начали терять вдвое больше тяжелых дронов в Харьковской области, особенно в районе Липцов и Волчанска, из-за использования российскими силами тактики тарана с помощью дешевых легких беспилотников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что командование отдельных подразделений украинских беспилотных летательных аппаратов высказывает обеспокоенность по поводу активной «охоты» российских войск за тяжелыми гексакоптерами.
По данным Марочко, в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск за последнее время потери коптеров ВСУ увеличились вдвое. Он подчеркнул, что основная причина этой тенденции связана с использованием российскими войсками тактики таранов, когда легкие и дешевые дроны атакуют украинские тяжелые беспилотники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил количество расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 метров, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов, и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.