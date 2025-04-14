Блогер из США Саттон призвал Трампа осознать исторические переживания России

Tекст: Вера Басилая

Саттон обратился к президенту США Дональду Трампу и его команде с предложением поклониться Вечному огню у стен Кремля. Он считает, что этот жест поможет им лучше осознать исторические переживания России в контексте ее обеспокоенности безопасностью, особенно в свете украинского конфликта, передает ТАСС.

Блогер отметил, что США никогда не переживали таких разрушений, как Россия, и войны всегда происходили за пределами Америки.

«Пока люди не осознают, что такое голод, который пережил Ленинград, или не вспомнят о трагедиях Сталинграда, они не смогут понять, почему Россия так заботится о своей безопасности», – отметил Саттон.

Он также рекомендовал администрации США углубленно изучить историю России, чтобы лучше понять ее позицию и отличия в восприятии безопасности по сравнению с Соединенными Штатами, которые никогда не были напрямую затронуты большой войной.

Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву на День Победы, заявив, что не собирается ехать в Россию 9 мая, о чем ранее сообщалось.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп осознал необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения.