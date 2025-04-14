Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
Американский блогер предложил Трампу поклониться Вечному огню у Кремля
Блогер из США Саттон призвал Трампа осознать исторические переживания России
Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон предложил президенту США Дональду Трампу и его команде поклониться Вечному огню у стен Кремля, чтобы глубже понять исторические переживания России.
Саттон обратился к президенту США Дональду Трампу и его команде с предложением поклониться Вечному огню у стен Кремля. Он считает, что этот жест поможет им лучше осознать исторические переживания России в контексте ее обеспокоенности безопасностью, особенно в свете украинского конфликта, передает ТАСС.
Блогер отметил, что США никогда не переживали таких разрушений, как Россия, и войны всегда происходили за пределами Америки.
«Пока люди не осознают, что такое голод, который пережил Ленинград, или не вспомнят о трагедиях Сталинграда, они не смогут понять, почему Россия так заботится о своей безопасности», – отметил Саттон.
Он также рекомендовал администрации США углубленно изучить историю России, чтобы лучше понять ее позицию и отличия в восприятии безопасности по сравнению с Соединенными Штатами, которые никогда не были напрямую затронуты большой войной.
Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву на День Победы, заявив, что не собирается ехать в Россию 9 мая, о чем ранее сообщалось.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп осознал необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения.