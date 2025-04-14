Глава Минобороны Италии назвал «коалицию желающих» силой лишь в теории

Tекст: Вера Басилая

В интервью газете La Stampa Крозетто подчеркнул, что для деятельности «коалиции желающих» на Украине нет необходимых условий и предпосылок. Крозетто также указал на невозможность ее становления в качестве европейского столпа НАТО, особенно в случае сворачивания военного присутствия США, передает ТАСС.

Министр обороны отметил, что настоящим европейским столпом НАТО являются все страны альянса, обладающие реальными задачами и способностями. Он подчеркнул важность обеспечения обороны стран-участниц НАТО и призвал меньше внимания уделять политическим заявлениям.

Инициатива «коалиции желающих» исходит от Великобритании и Франции. Она предполагает оказание поддержки Украине через стабилизационные, миротворческие или сдерживающие миссии в случае прекращения огня. Однако сколько именно стран готовы внести свой вклад, пока не сообщается.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что встреча «коалиции желающих» по Украине не привела к конкретным результатам.

Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.