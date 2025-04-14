Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» продолжает проводить успешные операции по ликвидации живой силы и техники противника в Краснояружском приграничье и на территории Курской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». В результате боевых действий на данном направлении уничтожены две штурмовые группы противника, пытавшиеся проникнуть через лесные массивы в направлении Демидовки. Также ликвидированы группы противника, которые пытались отступить на Украину, одна из которых была уничтожена российскими операторами беспилотников на российской территории.

На Сумском направлении ситуация остается напряженной: командование ВСУ стремится сохранить контроль над хутором Олешня и селом Горналь. Однако большая часть штурмовых групп противника уничтожается еще на территории Сумской области. Артиллеристы и операторы беспилотников группировки «Север» нанесли серьезные потери противнику, уничтожив гаубицу «М-777», несколько орудий полевой артиллерии и бронетехнику.

В то же время в районе села Беловоды 67-я отдельная мотострелковая бригада противника несет большие потери, несколько боевых групп покинули свои позиции. Российские инженерные подразделения продолжают разминирование Суджанского приграничья, за последние сутки обезвредив почти восемь тыс. взрывоопасных предметов. Общий прогресс на Сумском направлении составил более 2350 метров, уничтожены четыре единицы вражеской бронетехники.

На Волчанском и Липцовском направлениях также проводятся успешные операции против ВСУ. В результате комплексного огневого поражения уничтожены штурмовые группы и станции РЭБ противника. Общие потери противника за последние сутки составили более 320 человек, а также значительное количество техники, включая бронетранспортеры, гаубицы и беспилотники.

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