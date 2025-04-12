В Сухуме стартовал финал конкурса «Команда Абхазии»

В Сухуме начался финал конкурса «Команда Абхазии». Из более чем 3 тыс. подавших заявки в финал пригласили 86 участников. Торжественное открытие посетили вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин и руководитель администрации президента Абхазии Беслан Эшба. Итоги конкурса подведут 13 апреля, передает ТАСС.

Конкурс направлен на поиск и поддержку талантливых управленцев. Среди участников не только представители органов государственной власти, но и топ-менеджеры коммерческих организаций и специалисты различных областей. Вице-президент Абхазии подчеркнул, что конкурс инициировал и поддержал президент Бадра Гунба, поскольку стране нужны грамотные управленцы.

Руководитель конкурса Таращ Хагба отметил, что возрастной состав участников весьма разнообразен, а сам конкурс проходит прозрачно. Гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин добавил, что финалистов ждут сложные испытания, но они помогут укрепить связи с управленцами из России. Конкурсантам предстоит пройти образовательный трек и стажировки.

Вице-президент Беслан Бигвава выразил благодарность Российской Федерации и платформе «Россия – страна возможностей» за помощь в организации конкурса. Андрей Бетин в свою очередь поблагодарил президента Абхазии за эту инициативу и уверен, что конкурс позволит создать полноценный кадровый резерв для успешного развития страны. В ближайшие два дня выберут 20 победителей, которым предстоит дальнейшее обучение и стажировки.