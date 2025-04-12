Власти Китая из-за ветра призвали не выходить на улицы людей легче 50 кг

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает FTV News, власти Китая предупредили жителей северных регионов, чей вес составляет менее 50 кг, о необходимости оставаться дома с вечера 11 апреля по вечер 13 апреля. Такое предупреждение связано с приближением шквального ветра, скорость которого может достигать 150 км/ч.

По данным телеканала, подобные меры направлены на обеспечение безопасности граждан и предотвращение несчастных случаев, связанных с экстремальными погодными условиями, передает RT. Это предупреждение актуально для некоторых провинций, где в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия, в том числе сильные ветры и возможные песчаные бури.

Телеканал информирует, что жители, чья масса тела превышает 50 кг, также должны проявлять осторожность и следить за обновлениями от местных властей и метеорологических служб. Специалисты советуют избегать использования транспортных средств и находиться в безопасных местах при сильных порывах ветра.

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