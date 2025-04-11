Минтранс сообщил о возможности замены самолетов летом на более вместительные

Tекст: Александра Юдина

По данным пресс-службы, российские авиакомпании готовы оперативно заменить самолеты на более вместительные, если летом 2025 года возникнет дефицит кресел, передает ТАСС.

Ведомство указывает, что такая практика используется уже несколько лет и доказала свою эффективность.

По данным Минтранса, на летний сезон 2025 года, с мая по август, авиакомпании предложат более 44 млн кресел на туристических направлениях, что на 1,4 млн больше по сравнению с летним периодом 2024 года.

Замена самолетов на более вместительные воздушные суда является частью стратегии авиакомпаний по обеспечению комфортного перелета для всех пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФАС планирует утвердить ценовые политики 11 авиакомпаний, включая «Аэрофлот» и S7, до сентября, чтобы улучшить прозрачность и доступность авиабилетов к летнему сезону.