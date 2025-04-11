Ученые разработали жевательную резинку – лекарство против гриппа и герпеса

Новая жевательная резинка с белком FRIL нейтрализует вирусы гриппа и герпеса

Tекст: Ирма Каплан

Ученые из Финляндии и США разработали инновационную жевательную резинку, которая эффективно нейтрализует вирусы гриппа и герпеса, так как содержит белок-ловушку FRIL, извлеченный из бобов Lablab. В лабораторных испытаниях белок снижал объем вирусных клеток более чем на 95% в течение 15 минут жевания, пишет журнал Molecular Therapy.

«Противовирусный белок широкого спектра действия (FRIL), присутствующий в натуральном пищевом продукте (бобовом порошке), нейтрализует не только вирусы гриппа человека, но и птичьего гриппа, и является своевременной инновацией для предотвращения их заражения и передачи», – цитирует портал Odditycentral профессора Генри Дэниэлла из Университета Пенсильвании.

Ученые пояснили, что ключом к эффективной борьбе с заболеваниями является снижение вирусной нагрузки на путях передачи или в воротах проникновения и выхода вируса, во рту. Множество доказательств говорят о том, что вирус во рту напрямую связан с риском активного распространения болезни на других людей.

Поэтому был разработан новый подход с использованием жевательной резинки с инкапсуляцией белковых препаратов в растительные клетки. Это позволяет осуществлять пероральную доставку, а формула жевательной резинки обеспечивает последовательное высвобождение лекарственного содержимого в местах распространения вирусной инфекции во рту.

«Этот подход особенно эффективен для вирусов, передающихся перорально, поскольку он может снизить вирусную нагрузку в слюне или области горла, которая является основным местом передачи вирусов», – пояснили специалисты.

Изобретатели уверяют, что их жевательная резинка абсолютно безопасна и может храниться до 800 дней при комнатной температуре, сохраняя целебные свойства.

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