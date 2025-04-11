В школах Северной Осетии решили преподавать бокс

Глава Северной Осетии Меняйло сообщил о планах ввести уроки бокса в школах

Tекст: Вера Басилая

В школах Северной Осетии будет внедрен бокс в рамках образовательной программы, сообщается в Telegram-канале Меняйло.

Решение было принято после встречи Меняйло с заместителем генерального секретаря Федерации бокса России Сергеем Игнатьевым. Нововведение планируется в рамках проекта «Бокс – в школу», который стартует с 1 сентября.

На первом этапе занятия по боксу начнут проводить в одной школе каждого района республики. В дальнейшем количество школ, участвующих в проекте, будет увеличено. Основная цель – создание школьной сборной по боксу и проведение первенства республики на кубок главы РСО – Алания.

Сергей Меняйло отметил, что идея спортивного федерального образовательного проекта была представлена Сергеем Игнатьевым. Игнатьев рассказал, что в проекте уже участвуют многие регионы России, и успешный опыт других регионов показывает его эффективность. Меняйло считает, что реализация проекта в Северной Осетии принесет значительную пользу.

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