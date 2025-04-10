В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Американское посольство подтвердило возвращение Карелиной в США
Посольство Соединенных Штатов в России подтвердило, что американская гражданка Ксения Карелина находится на борту самолета по пути в США.
«Гражданка США Ксения Карелина находится на борту самолета по дороге домой в Соединенные Штаты», – говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях дипломатического представительства, передает ТАСС.
В диппредставительстве также отметили, что Вашингтон продолжает работать над освобождением всех американских граждан, находящихся за пределами страны.
Ранее Федеральная служба безопасности России распространила видео, демонстрирующее обмен гражданина России Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину.
Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о возвращении Карелиной. В России ее приговорили к 12 годам заключения за государственную измену, связанную с пожертвованиями ВСУ.
Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов подтвердил, что она была передана американской стороне и отправится в США через третью страну.