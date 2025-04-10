Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Генсек СНГ предсказал рост эскалации в Евразии из-за Трампа
Генсек СНГ Лебедев: Непредсказуемость Трампа угрожает эскалацией в Евразии
Генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» выразил обеспокоенность непредсказуемостью политики Дональда Трампа, которая может привести к эскалации в Евразийском регионе.
Лебедев выразил беспокойство по поводу стиля переговоров команды президента США, передает ТАСС.
Он отметил, что резкость и непредсказуемость американской дипломатии могут спровоцировать более масштабный виток эскалации в нестабильных точках Евразии.
Лебедев добавил, что в условиях неопределенности важно сохранять бдительность и координироваться с союзниками для подготовки к любым вероятным сценариям.
При этом он также высказал осторожный оптимизм по поводу усилий Трампа по возобновлению диалога по безопасности с Россией и Китаем.
По словам Лебедева, контакты Трампа с руководством России и КНР демонстрируют готовность США искать компромиссные решения, что может способствовать восстановлению доверия.
Однако, как отметил генсек, на фоне внутриполитической борьбы в США и политической поляризации контуры внешнеполитической стратегии Трампа пока не ясны.
Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на источники в американской и европейской администрациях, сообщила о возможном выводе до 10 тыс. американских военных из региона.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские союзники все же обеспокоились по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО.