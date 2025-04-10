Генсек СНГ предсказал рост эскалации в Евразии из-за Трампа

  • Новость часаНазначено время переговоров России и США в Стамбуле
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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта
    Трамп объяснил решение отложить повышение пошлин для 75 стран
    США собрались увеличить штат посольства в Москве
    Зеленский захотел купить у США десять ЗРК «Пэтриот»
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда
    Стоимость барреля нефти Urals опустилась ниже 50 долларов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    10 апреля 2025, 09:28 • Новости дня

    Генсек СНГ предсказал рост эскалации в Евразии из-за Трампа

    Генсек СНГ Лебедев: Непредсказуемость Трампа угрожает эскалацией в Евразии

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» выразил обеспокоенность непредсказуемостью политики Дональда Трампа, которая может привести к эскалации в Евразийском регионе.

    Лебедев выразил беспокойство по поводу стиля переговоров команды президента США, передает ТАСС.

    Он отметил, что резкость и непредсказуемость американской дипломатии могут спровоцировать более масштабный виток эскалации в нестабильных точках Евразии.

    Лебедев добавил, что в условиях неопределенности важно сохранять бдительность и координироваться с союзниками для подготовки к любым вероятным сценариям.

    При этом он также высказал осторожный оптимизм по поводу усилий Трампа по возобновлению диалога по безопасности с Россией и Китаем.

    По словам Лебедева, контакты Трампа с руководством России и КНР демонстрируют готовность США искать компромиссные решения, что может способствовать восстановлению доверия.

    Однако, как отметил генсек, на фоне внутриполитической борьбы в США и политической поляризации контуры внешнеполитической стратегии Трампа пока не ясны.

    Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на источники в американской и европейской администрациях, сообщила о возможном выводе до 10 тыс. американских военных из региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские союзники все же обеспокоились по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО.

    9 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не собирается продлевать торговые преференции для Украины после истечения срока действия временного механизма 5 июня, при этом обсуждаются возможные изменения в соглашение об ассоциации.

    Украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Евросоюз не будет продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня. Европейский чиновник, близкий к переговорам, подтвердил, что с этого момента автономные торговые мероприятия закончатся. Это означает, что условия торговли вернутся к довоенным, а также прекратятся ограничительные меры, введенные в отношении ряда товарных позиций, передает ТАСС.

    Чиновник отметил, что, несмотря на прекращение действия преференций, рассматривается возможность сохранить льготы для некоторых видов украинского экспорта, таких как сталь. Также ведется обсуждение вероятного изменения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для поддержки экономики Киева на взаимовыгодных условиях.

    По словам источника, окончательное решение на этот счет еще не принято, но оно будет основываться на экономических интересах обеих сторон. Обсуждения по этому вопросу продолжаются, и официальный Брюссель пока не делает никаких заявлений по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    9 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран готовы на все ради торговых соглашений с США, чтобы избежать экономических санкций, пишет Politico.

    Трамп заявил, что мировые лидеры готовы на все ради заключения торговых соглашений с Америкой, передает Politico.

    «Я говорю вам, эти страны звонят нам, целуя мне задницу ("I am telling you, these countries are calling us up, kissing my ass")», – сказал Трамп во время выступления на ужине Национального республиканского комитета в Вашингтоне.

    Он изобразил, как иностранные лидеры умоляют его о сделке: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    9 апреля 2025, 20:56 • Новости дня
    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран

    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран на 90 дней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран.

    Решение касается более 75 стран, которые обратились к представителям США с целью переговоров по торговым вопросам, сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    Американский президент подчеркнул, что эти государства «не приняли никаких ответных мер против США». В связи с этим принята 90-дневная пауза с существенно более низким уровнем ответных пошлин в размере 10%. Решение вступает в силу немедленно, подчеркнул президент США.

    Он отметил, что переговоры будут касаться торговли, торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных пошлин.

    Ранее администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

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    9 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда

    Парламент Эстонии разрешил военным топить суда, угрожающие инфраструктуре

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Эстонии одобрил законопроект, позволяющий военным применять силу против судов, подозреваемых в угрозе подводным кабелям и другим объектам инфраструктуры, сообщает агентство Франс Пресс.

    По данным агентства, парламент Эстонии принял законопроект, который разрешает военным и ВМС страны применять силу против любых судов, подозреваемых в намерении нанести ущерб эстонским объектам инфраструктуры. В случае крайней необходимости такие суда могут быть потоплены, передает РИА «Новости».

    Законопроект был одобрен эстонским парламентом в среду и направлен на укрепление безопасности страны на море. Чтобы законопроект вступил в силу, его должна подписать президент Эстонии и он должен быть официально обнародован.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти не опровергли сообщения о непричастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Он добавил, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море.

    Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к повреждениям кабелей направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.

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    9 апреля 2025, 17:46 • Новости дня
    Премьер Сербии назвал условие, которое Белград не выполнит ради вступления в ЕС

    Сербский премьер Вулин заявил, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербская сторона никогда не станет вступать в войну с российской ради членства в Европейском союзе, заявил премьер Сербии Александр Вулин.

    «Похоже, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией – и мы не выполним это условие», – цитирует Вулина ТАСС.

    Он добавил, что последние 20 лет Белград выполнял каждое требование Евросоюза, но потом ему заявили, что Украина и Молдавия станут полноправными членами ЕС, хотя эти страны не выполнили ни одного условия.

    Также он заявлял, что в Брюсселе разрабатывается проект по свержению президента Сербии Александра Вучича.

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    9 апреля 2025, 21:04 • Новости дня
    ЕС заявил о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Каллас заявила о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнула, что основное препятствие для поставки 2 млн снарядов Украине в 2025 году – это нехватка средств, передает ТАСС. По ее словам, на данный момент Евросоюз обеспечил только 50% от необходимого финансирования.

    «Главное препятствие – деньги, конечно», – заявила Каллас, отвечая на вопрос журналистов. «Все вместе мы уже предоставляем больше 50% необходимого в этом году, но надо еще», – добавила она.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС и отсутствия поддержки ключевых игроков.

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    9 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%

    Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%

    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    В соцсети Truth Social президент США написал, что это решение принято в ответ на «недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам», передает ТАСС.

    Накануне США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

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    9 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день

    Трамп заявил о доходах США в 2 млрд долларов в день от пошлин

    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что ежедневно страна получает почти 2 млрд долларов благодаря зеркальным пошлинам, передают «Ведомости».

    Глава Белого дома также отметил, что такие доходы создают стабильное и уверенное экономическое положение. По его словам, средства поступают в ранее невиданных объемах. Это привлекает внимание многих стран, которые стремятся заключить торговые сделки с Вашингтоном.

    Он уточнил, что после введения тарифов более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией.

    Напомним, глава Белого дома объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. В черный список не вошли Россия и Белоруссия.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

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    9 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Медведев указал на «истинных» заказчиков покушения на Трампа

    Медведев предложил Трампу покарать «истинных организаторов покушения»

    Медведев указал на «истинных» заказчиков покушения на Трампа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать «истинных заказчиков покушения» на американского президента, которые, по его словам, сидят на Банковой в Киеве (место расположения администрации президента Украины).

    Медведев в своем Telegram-канале обратился к Дональду Трампу.

    Медведев назвал позором для США ситуацию, когда Вашингтон тратит на поддержку Киева сотни миллиардов долларов, а оружие, «купленное у бандеровцев, используется для попыток убить американского президента». Он призвал Трампа вмешаться.

    «Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» – написал Медведев.

    Ранее стало известно, что подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.

    Сын Трампа сообщил, что Киев не проинформировал Вашингтон о попытке приобретения ракетной установки на Украине.

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    9 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    ЕС запросил 2,1 млрд евро прибыли от активов России для Украины

    Еврокомиссия запросила 2,1 млрд евро прибыли от замороженных активов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия запросила дополнительные 2,1 млрд евро прибыли от замороженных в центральных депозитариях активов России для поддержки Украины, что станет вторым подобным переводом после первого транша в июле 2024 года.

    Евросоюз запросил еще 2,1 млрд евро прибыли от замороженных российских активов, передает ТАСС. Еврокомиссия отметила, что средства поступят от прибыли, полученной с иммобилизованных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг.

    Это станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Полученные средства охватывают доходы, накопленные во второй половине 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предоставила Украине 1 млрд евро в рамках кредита «Группы семи», который должен быть погашен доходами от замороженных российских активов в ЕС.

    Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

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    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    9 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Страны Азии пообещали закупить больше СПГ из США для снижения пошлин
    Bloomberg: Страны Азии пообещали закупить больше СПГ из США для снижения пошлин
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Азиатские страны, такие как Южная Корея и Индонезия, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде получить облегчение от «взаимных» тарифов президента США Дональда Трампа, отмечает Bloomberg.

    Азиатские страны, включая Южную Корею и Индонезию, начали активно подписывать контракты на закупку сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, передает Bloomberg.

    Такое решение обусловлено желанием снизить торговые излишки и смягчить тарифное давление, введенное администрацией Дональда Трампа.

    Индонезийский президент Прабово Субианто заявил о намерении увеличить закупки американских товаров, включая СПГ, в то время как Таиланд также рассматривает возможность увеличения импорта. Дональд Трамп обсудил «крупномасштабные» закупки американского СПГ с временным лидером Южной Кореи Хан Доксу.

    Япония, Южная Корея и Тайвань выразили интерес к инвестициям в проект экспорта СПГ на Аляске стоимостью 44 млрд долларов, который поддерживается Трампом. Каскад глобальных тарифов, введенных на прошлой неделе, серьезно ударил по азиатским экономикам, и СПГ стал естественным выбором для облегчения их положения.

    Азия, как крупнейший потребитель, ожидает роста спроса на СПГ, поскольку экономики развиваются, а внутреннее производство стагнирует.

    Напомним, США ввели пошлины в 104% на китайские товары, пошлины останутся в силе, пока Пекин не заключит торговую сделку с Вашингтоном, заявил президент США. Белый дом заявил, что Трамп намерен проявить щедрость в переговорах с Китаем по пошлинам, если Пекин изъявит желание договориться.

    Трамп заявлял, что введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения и выразил уверенность в его достижении.

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    9 апреля 2025, 11:15 • Новости дня
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, запрещающий гражданам третьих стран голосовать на местных выборах, что лишает права голоса проживающих в Эстонии россиян, сообщает гостелерадио ERR.

    Президент Эстонии утвердил законопроект, который лишает граждан третьих стран, включая россиян, права участвовать в местных выборах, указано на портале эстонского телерадио.

    При этом Карис выразил опасения, что принятие этого закона может иметь серьезные последствия для внутреннего мира Эстонии. Он подчеркнул, что такие изменения должны быть тщательно проанализированы и продуманы, чтобы не подорвать единство общества.

    Президент также отметил, что важно обеспечить людям без гражданства доступ к эстонскому гражданству, чтобы они не чувствовали себя изолированными.

    Согласно новым поправкам, только граждане Эстонии и стран Европейского союза смогут голосовать на местных выборах.

    Окончательно лишатся права голоса лица без гражданства, владельцы серых паспортов, с 2025 года. До этого времени они еще смогут участвовать в выборах, однако с осени 2025 года таких прав они лишатся.

    Ранее жителя Эстонии выдворили из страны за флаг ФК «Спартак» с двуглавым орлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала о репрессиях русских и граждан прибалтийских государств в Латвии.

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