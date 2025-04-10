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Nikkei вырос на 8,9% после решения Трампа о пошлинах
Трамп приостановил повышение пошлин на 90 дней, Nikkei вырос до 34 542,12 пункта
Токийская фондовая биржа зафиксировала рост индекса Nikkei на 8,92% после объявления Трампа о приостановке повышения пошлин на 90 дней для стран, готовых к переговорам.
Как передает ТАСС, на Токийской фондовой бирже наблюдается значительный рост котировок после решения президента США Дональда Трампа. Он на 90 дней приостановил повышение части пошлин, ранее введенных администрацией США.
Ключевой индекс Nikkei, который охватывает изменения курсов акций 225 ведущих японских компаний, поднялся до отметки 34 542,12 пункта, что составляет рост на 8,92% с момента открытия торгов.
Ранее Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран, включая Японию, где тарифы увеличились до 24%. Также были введены пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, что существенно затронуло японских производителей.
Тем не менее, 9 апреля Трамп заявил о временной приостановке повышения пошлин для стран, готовых к переговорам, указав на снижение тарифов до 10%. Это решение повлияло на стабилизацию биржевых котировок, что выразилось в росте индекса Nikkei.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 апреля основные биржевые индексы в Нью-Йорке начали неделю с падения на три-четыре процента из-за новых пошлин. Китайские фондовые рынки также открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США. Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.