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    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    39 комментариев
    10 апреля 2025, 04:10 • Новости дня

    Nikkei вырос на 8,9% после решения Трампа о пошлинах

    Трамп приостановил повышение пошлин на 90 дней, Nikkei вырос до 34 542,12 пункта

    Tекст: Денис Тельманов

    Токийская фондовая биржа зафиксировала рост индекса Nikkei на 8,92% после объявления Трампа о приостановке повышения пошлин на 90 дней для стран, готовых к переговорам.

    Как передает ТАСС, на Токийской фондовой бирже наблюдается значительный рост котировок после решения президента США Дональда Трампа. Он на 90 дней приостановил повышение части пошлин, ранее введенных администрацией США.

    Ключевой индекс Nikkei, который охватывает изменения курсов акций 225 ведущих японских компаний, поднялся до отметки 34 542,12 пункта, что составляет рост на 8,92% с момента открытия торгов.

    Ранее Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран, включая Японию, где тарифы увеличились до 24%. Также были введены пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, что существенно затронуло японских производителей.

    Тем не менее, 9 апреля Трамп заявил о временной приостановке повышения пошлин для стран, готовых к переговорам, указав на снижение тарифов до 10%. Это решение повлияло на стабилизацию биржевых котировок, что выразилось в росте индекса Nikkei.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 апреля основные биржевые индексы в Нью-Йорке начали неделю с падения на три-четыре процента из-за новых пошлин. Китайские фондовые рынки также открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США. Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.

    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    9 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран готовы на все ради торговых соглашений с США, чтобы избежать экономических санкций, пишет Politico.

    Трамп заявил, что мировые лидеры готовы на все ради заключения торговых соглашений с Америкой, передает Politico.

    «Я говорю вам, эти страны звонят нам, целуя мне задницу ("I am telling you, these countries are calling us up, kissing my ass")», – сказал Трамп во время выступления на ужине Национального республиканского комитета в Вашингтоне.

    Он изобразил, как иностранные лидеры умоляют его о сделке: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    9 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%

    Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%

    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    В соцсети Truth Social президент США написал, что это решение принято в ответ на «недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам», передает ТАСС.

    Накануне США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

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    9 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день

    Трамп заявил о доходах США в 2 млрд долларов в день от пошлин

    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что ежедневно страна получает почти 2 млрд долларов благодаря зеркальным пошлинам, передают «Ведомости».

    Глава Белого дома также отметил, что такие доходы создают стабильное и уверенное экономическое положение. По его словам, средства поступают в ранее невиданных объемах. Это привлекает внимание многих стран, которые стремятся заключить торговые сделки с Вашингтоном.

    Он уточнил, что после введения тарифов более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией.

    Напомним, глава Белого дома объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. В черный список не вошли Россия и Белоруссия.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

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    9 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Медведев указал на «истинных» заказчиков покушения на Трампа

    Медведев предложил Трампу покарать «истинных организаторов покушения»

    Медведев указал на «истинных» заказчиков покушения на Трампа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать «истинных заказчиков покушения» на американского президента, которые, по его словам, сидят на Банковой в Киеве (место расположения администрации президента Украины).

    Медведев в своем Telegram-канале обратился к Дональду Трампу.

    Медведев назвал позором для США ситуацию, когда Вашингтон тратит на поддержку Киева сотни миллиардов долларов, а оружие, «купленное у бандеровцев, используется для попыток убить американского президента». Он призвал Трампа вмешаться.

    «Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» – написал Медведев.

    Ранее стало известно, что подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.

    Сын Трампа сообщил, что Киев не проинформировал Вашингтон о попытке приобретения ракетной установки на Украине.

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    9 апреля 2025, 20:56 • Новости дня
    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран

    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран на 90 дней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран.

    Решение касается более 75 стран, которые обратились к представителям США с целью переговоров по торговым вопросам, сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    Американский президент подчеркнул, что эти государства «не приняли никаких ответных мер против США». В связи с этим принята 90-дневная пауза с существенно более низким уровнем ответных пошлин в размере 10%. Решение вступает в силу немедленно, подчеркнул президент США.

    Он отметил, что переговоры будут касаться торговли, торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных пошлин.

    Ранее администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

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    9 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Страны Азии пообещали закупить больше СПГ из США для снижения пошлин
    Bloomberg: Страны Азии пообещали закупить больше СПГ из США для снижения пошлин
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Азиатские страны, такие как Южная Корея и Индонезия, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде получить облегчение от «взаимных» тарифов президента США Дональда Трампа, отмечает Bloomberg.

    Азиатские страны, включая Южную Корею и Индонезию, начали активно подписывать контракты на закупку сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, передает Bloomberg.

    Такое решение обусловлено желанием снизить торговые излишки и смягчить тарифное давление, введенное администрацией Дональда Трампа.

    Индонезийский президент Прабово Субианто заявил о намерении увеличить закупки американских товаров, включая СПГ, в то время как Таиланд также рассматривает возможность увеличения импорта. Дональд Трамп обсудил «крупномасштабные» закупки американского СПГ с временным лидером Южной Кореи Хан Доксу.

    Япония, Южная Корея и Тайвань выразили интерес к инвестициям в проект экспорта СПГ на Аляске стоимостью 44 млрд долларов, который поддерживается Трампом. Каскад глобальных тарифов, введенных на прошлой неделе, серьезно ударил по азиатским экономикам, и СПГ стал естественным выбором для облегчения их положения.

    Азия, как крупнейший потребитель, ожидает роста спроса на СПГ, поскольку экономики развиваются, а внутреннее производство стагнирует.

    Напомним, США ввели пошлины в 104% на китайские товары, пошлины останутся в силе, пока Пекин не заключит торговую сделку с Вашингтоном, заявил президент США. Белый дом заявил, что Трамп намерен проявить щедрость в переговорах с Китаем по пошлинам, если Пекин изъявит желание договориться.

    Трамп заявлял, что введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения и выразил уверенность в его достижении.

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    9 апреля 2025, 10:10 • Новости дня
    Полянский заявил о попытках Запада сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
    Полянский заявил о попытках Запада сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о попытках западных дипломатов сорвать переговоры между Россией и США.

    В своем Telegram-канале он указал, что дипломаты из Европы и Британии пытаются сорвать переговоры между Россией и США.

    По словам Полянского, на заседании, запрошенном европейцами, британские и европейские дипломаты резко изменили свою риторику. Они теперь обвиняют Россию в нарушении предлагаемого США перемирия и требуют прекратить огонь на неопределенный срок.

    Он добавил, что если ранее западные дипломаты призывали «прекратить неспровоцированную агрессию и оккупацию и вывести войска», то сейчас их акцент сместился на обвинения в нарушении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    До этого российское Минобороны заявило, что 5 апреля ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

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    9 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Основные индексы США резко выросли после приостановки американских пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней, следует из данных торгов.

    Биржевые индексы США на Нью-Йоркской фондовой бирже показывают значительный рост после заявления президента США о временной приостановке пошлин для ряда стран, передает ТАСС.

    Промышленный индекс Dow Jones поднялся с 37 957,51 до 39 579,55 пункта сразу после объявления американского лидера. Индекс S&P 500 вырос на 223,62 пункта, достигнув уровня 5261,09 пункта, в то время как индекс Nasdaq увеличился на 885,02 пункта, что составило 3,73%, и достиг 16 464,79 пункта.

    С начала торговой сессии индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq увеличились на 5,14%, 5,59% и 7,84% соответственно. Этот рост связывают с решением президента США приостановить действие пошлин на 90 дней, что оказало положительное влияние на настроения инвесторов.

    Ранее президент США объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран. Администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%. Министр финансов США Скотт Бессент пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

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    9 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Трамп сохранил пошлины для Китая до заключения торговой сделки

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения и выразил уверенность в его достижении, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, введенные дополнительные 104-процентные пошлины на китайские товары останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном, передает ТАСС.

    На ужине Национального республиканского комитета Конгресса Трамп выразил уверенность в том, что Китай в конечном итоге соглашается на сделку, так как это в его интересах.

    По данным NBC News, Китай был вторым по величине источником импорта для США в 2024 году, предоставив товары на сумму 439 млрд долларов, в то время как Штаты экспортировали в Китай товаров на 144 млрд долларов. Ожидается, что взаимные тарифы могут нанести ущерб промышленности и привести к увольнениям.

    Напомним, США ввели пошлины в 104% на китайские товары, пошлины останутся в силе, пока Пекин не заключит торговую сделку с Вашингтоном, заявил президент США. Белый дом заявил, что Трамп намерен проявить щедрость в переговорах с Китаем по пошлинам, если Пекин изъявит желание договориться.

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    9 апреля 2025, 16:23 • Новости дня
    Переговорщиков России и Ирана назвали в США одними из самых сложных в мире

    Politico: Чиновники нацбезопасности США опасаются переговорщиков России и Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Чиновники национальной безопасности США опасаются, сможет ли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф справиться в рамках должности с непростыми переговорщиками из России и Ирана, пишет Politico.

    Чиновники национальной безопасности США в последнее время обеспокоены вопросом, как  спецпосланник президента США Стивен Уиткофф справится с одними из самых жестких переговорщиков в мире – из России и Ирана, пишет газета Politico в преддверии субботней встречи представителей Вашингтона и Тегерана в Омане.

    «Президент Трамп полностью доверяет Стиву и уверен в нем. Будьте спокойны, он способен ходить и жевать жвачку одновременно», – сказал об Уиткоффе один из чиновников изданию.

    Газета отмечает, что некоторые западные дипломаты десятилетиями вели переговоры с рядом стран по таким вопросам, как территориальные споры, прекращение огня или контроль над вооружениями. Уиткоффу придется одному управляться со всем.

    При этом иранские переговорщики могут составить конкуренцию только русским, говорят опытные дипломаты.

    «Вы должны задаться вопросом, есть ли у них такая глубина команды и терпение, чтобы вести переговоры с Ираном, чье видение этого вопроса заключается в двух скоростях: медленной и еще медленнее», – сказал бывший переговорщик Госдепартамента, который десятилетиями консультировал госсекретарей по арабо-израильским вопросам, Аарон Дэвид Миллер.

    Столь же непростыми в переговорах дипломаты называют российских коллег, отмечая их волевые качества и хитрость. Издание приводит слова высокопоставленного чиновника из Восточной Европы, который имел опыт переговоров с представителями России. По его словам, россияне в переговорах будут стараться получить любое возможное преимущество над визави.

    «Российские переговорщики – всегда жесткие, хитрые мерзавцы... Они эксперты в том, чтобы вдалбливать вам все подробности на протяжении месяцев, месяцев и месяцев, пока вы не устанете настолько, что забудете, где верх, а где низ», – сказал европейский чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мероприятие с участием делегаций США и Ирана, запланированное на 12 апреля в Омане, не будет носить формат «переговоров», а станет лишь «встречей».

    Ранее на этой неделе Вашингтон заявил о намерении провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном. Однако глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что в Омане в субботу состоятся непрямые переговоры. Аракчи и Уиткофф назначены основными переговорщиками.

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    9 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Захарова шуточным роликом прокомментировала рост ответных тарифов США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на увеличение тарифов США, опубликовав видео с американскими аукционами.

    В своем Telegram-канале Захарова разместила шуточный видеоролик, в котором собраны фрагменты речи ведущих американских аукционов. Так она отреагировала на ответные тарифы США.

    Она отметила, что «за сутки американские и ответные тарифы еще подросли».

    «Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран – шок», – написала Захарова.

    Ранее США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за ответных мер Китая, которые не были сняты.

    Напомним, США начали самую масштабную тарифную войну в современной истории. Евросоюз сообщил, что 9 апреля утвердит контрмеры против повышения пошлин США, при этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

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    9 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Центробанк Китая призвал госбанки сократить покупку долларов ради юаня

    Центробанк КНР призвал госбанки уменьшить закупки долларов для стабилизации юаня

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный банк Китая попросил государственные банки сократить закупки долларов, чтобы поддержать стабильность юаня на фоне давления из-за американских тарифов.

    Народный банк Китая обратился к государственным финансовым организациям с просьбой сократить закупки долларов США для стабилизации курса юаня, который испытывает давление из-за введенных Вашингтоном тарифов, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Аналитики считают, что резкое обесценивание юаня может создать угрозу для финансовой стабильности Китая, поэтому Центробанк КНР предпринимает шаги для поддержания курса на приемлемом уровне.

    «Крупным банкам также было приказано усилить контроль при выполнении заказов на покупку долларов своих клиентов», – сказал один из источников агентства.

    По словам других источников, крупные государственные банки КНР были замечены в агрессивной продаже долларов и покупке юаней в среду.

    Китайский юань потерял около 1,3% в этом месяце и в среду последний раз был на уровне 7,35 за доллар.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп, который уже хвастается успехами своей тарифной политики, утверждая, что страны мира целуют ему задницу ради торговых соглашений с США.

    Днем ранее Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    9 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Дарчиев: Россия настроена на серьезный разговор с США о возврате дипсобственности

    Посол Дарчиев: Россия настроена на серьезный разговор с США о возврате дипсобственности

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил о намерении России обсудить в Стамбуле возврат незаконно изъятой дипсобственности, что поможет нормализовать двусторонние отношения.

    Перед началом российско-американских консультаций в Стамбуле, запланированных на 10 апреля, Дарчиев отметил важность возвращения дипломатической собственности для нормализации двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Дарчиев подчеркнул, что возвращение российской стороне незаконно изъятой дипсобственности имеет ключевое значение для восстановления нормального состояния двустороннего взаимодействия. Эти консультации, проходящие в Стамбуле, являются частью более широкого диалога между Россией и США, который направлен на стабилизацию отношений между странами.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-американские консультации по диппредставительствам пройдут 10 апреля в Стамбуле, участие примут представители обеих сторон.

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