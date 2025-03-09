Секретная служба США обстреляла вооруженного мужчину у Белого дома

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине с оружием у Белого дома

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который размахивал огнестрельным оружием возле Белого дома. Мужчина был доставлен в местную больницу, однако его состояние пока не уточняется. Дополнительную информацию о пострадавшем пока не предоставили.

Представители местной полиции заранее предупредили Секретную службу о том, что мужчина с суицидальными наклонностями прибыл в Вашингтон из штата Индиана. Его автомобиль был обнаружен возле административного здания имени Эйзенхауэра, входящего в комплекс Белого дома.

Когда сотрудники спецслужбы подошли к мужчине, он начал размахивать оружием, что привело к вооруженной конфронтации. Сотрудники Секретной службы в ответ на действия мужчины открыли огонь. В ходе инцидента никто из сотрудников спецслужбы не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы за мужество при покушении на него в Пенсильвании. В городе Уэст-Палм-Бич полиция задержала Шэннона Аткинса за угрозы убить президента США. Секретная служба США вложила 2 млн долларов в рекламу от режиссера «Трансформеров».