Бах призвал изучить вопрос допуска россиян к зимним соревнованиям

Бах рекомендовал федерациям зимних видов спорта изучить допуск россиян к соревнованиям

Tекст: Мария Иванова

Бах призвал федерации зимних видов спорта тщательно рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям, сообщает Associated Press. Он подчеркнул, что миссия олимпийского движения состоит в объединении, и это необходимо учитывать при решении вопроса о российских атлетах.

В сентябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ноябре ОКР зарегистрировал апелляцию, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее, сообщив, что исполком МОК не нарушил принципов законности и пропорциональности.

Представители ОКР заявили, что это решение CAS демонстрирует беспрецедентные масштабы дискриминации российских спортсменов перед Олимпийскими играми в Париже, куда допустили лишь 15 российских атлетов. Это решение исключило многих чемпионов и призеров, прошедших квалификацию.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев отметил, что устав ОКР был приведен в соответствие с Олимпийской хартией, что позволяет организации быть восстановленной в правах.

Дегтярев сообщил о решении проблемы несогласованности в отношениях с международными спортивными федерациями, что мешало возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

Впрочем, он выразил сомнения в том, что российская сборная сможет выступить в полном составе с национальной символикой на Олимпиаде-2026 в Милане из-за ограничений на допуски спортсменов в нейтральном статусе.

Ранее Дегтярев также сообщил об изменениях в уставе, исключающих региональные олимпийские советы из состава ОКР, чтобы устранить формальные причины для претензий со стороны МОК.