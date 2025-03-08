Дегтярев заявил о решении проблемы в общении с международными федерациями

Дегтярев сообщил о решении проблемы несогласованности в общении с зарубежными федерациями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что проблема «махновщины» в отношениях с международными спортивными федерациями решена, передает ТАСС. Дегтярев отметил, что разногласия и несогласованные высказывания спортсменов и руководителей федераций сильно мешали возвращению российских спортсменов на международную арену.

В интервью министр подчеркнул, что недавно состоялось собрание олимпийских федераций, на котором участники договорились о синхронизации контактов с внешним миром. До этого, по его словам, представители федераций действовали самостоятельно, что приводило к путанице и непониманию. «Все кому не лень куда-то ехали, о чем-то говорили, потом транслировали вовне. С кем они советовались, что обсуждали – непонятно», – сказал Дегтярев.

Он также отметил, что в прошлом недостаток координации приводил к негативным последствиям, включая обвинения российских олимпийцев в иностранном агентстве и угрожающие заявления в адрес европейских столиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Дегтярев высказал сомнения, что российская сборная сможет выступить на Олимпиаде-2026 в полном составе с национальной символикой.