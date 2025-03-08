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Дегтярев заявил о решении проблемы в общении с международными федерациями
Дегтярев сообщил о решении проблемы несогласованности в общении с зарубежными федерациями
Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о решении проблемы несогласованности в отношениях с международными спортивными федерациями, что мешало возвращению российских спортсменов на международные соревнования.
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что проблема «махновщины» в отношениях с международными спортивными федерациями решена, передает ТАСС. Дегтярев отметил, что разногласия и несогласованные высказывания спортсменов и руководителей федераций сильно мешали возвращению российских спортсменов на международную арену.
В интервью министр подчеркнул, что недавно состоялось собрание олимпийских федераций, на котором участники договорились о синхронизации контактов с внешним миром. До этого, по его словам, представители федераций действовали самостоятельно, что приводило к путанице и непониманию. «Все кому не лень куда-то ехали, о чем-то говорили, потом транслировали вовне. С кем они советовались, что обсуждали – непонятно», – сказал Дегтярев.
Он также отметил, что в прошлом недостаток координации приводил к негативным последствиям, включая обвинения российских олимпийцев в иностранном агентстве и угрожающие заявления в адрес европейских столиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Дегтярев высказал сомнения, что российская сборная сможет выступить на Олимпиаде-2026 в полном составе с национальной символикой.