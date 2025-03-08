Мерц сообщил об успешном завершении переговоров ХДС/ХСС и СДПГ

ХДС/ХСС и СДПГ успешно завершили консультации о создании коалиции в Германии

Tекст: Мария Иванова

Лидеры ХДС/ХСС и СДПГ успешно завершили предварительные консультации о создании правящей коалиции в Германии, объявил на пресс-конференции лидер ХДС Фридрих Мерц, сообщает ТАСС.

Фридрих Мерц заявил: «Я могу вам сообщить, что мы завершили консультации между ХДС/ХСС и СДПГ». Он подчеркнул, что было достигнуто взаимопонимание по ряду ключевых вопросов. Мерц также отметил наличие совместного документа, который станет основой для коалиционных переговоров.

Мерц, который является вероятным преемником Олафа Шольца и может занять пост канцлера ФРГ, сообщил, что коалиционные переговоры, вероятно, начнутся на следующей неделе.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц сообщил о планах создать коалицию с Социал-демократической партией Германии.

Между тем более 60% немцев выразили недовольство результатами досрочных выборов в бундестаг, прошедших 23 февраля, при этом 59% опрошенных хотят видеть коалицию из ХДС/ХСС и СДПГ.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на выборах в Германии проиграли все, кроме ГДР.



