Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
Мерц сообщил об успешном завершении переговоров ХДС/ХСС и СДПГ
ХДС/ХСС и СДПГ успешно завершили консультации о создании коалиции в Германии
В Германии завершены предварительные консультации между ХДС/ХСС и СДПГ по созданию правящей коалиции, лидеры партий готовы приступить к коалиционным переговорам, их начало ожидается на следующей неделе.
Лидеры ХДС/ХСС и СДПГ успешно завершили предварительные консультации о создании правящей коалиции в Германии, объявил на пресс-конференции лидер ХДС Фридрих Мерц, сообщает ТАСС.
Фридрих Мерц заявил: «Я могу вам сообщить, что мы завершили консультации между ХДС/ХСС и СДПГ». Он подчеркнул, что было достигнуто взаимопонимание по ряду ключевых вопросов. Мерц также отметил наличие совместного документа, который станет основой для коалиционных переговоров.
Мерц, который является вероятным преемником Олафа Шольца и может занять пост канцлера ФРГ, сообщил, что коалиционные переговоры, вероятно, начнутся на следующей неделе.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц сообщил о планах создать коалицию с Социал-демократической партией Германии.
Между тем более 60% немцев выразили недовольство результатами досрочных выборов в бундестаг, прошедших 23 февраля, при этом 59% опрошенных хотят видеть коалицию из ХДС/ХСС и СДПГ.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на выборах в Германии проиграли все, кроме ГДР.