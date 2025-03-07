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    Ответ России на просьбу США требует осторожности
    Политолог: Европа специально изображает плохого полицейского, а Трамп – доброго
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    Компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам
    ВС России поразили «Калибрами» газовую инфраструктуру Украины
    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ взят в плен
    Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
    США объявили о создании стратегического резерва биткойна
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 13:19 • Новости дня

    ZDF: Более 60% немцев разочарованы итогами выборов в бундестаг

    Tекст: Александра Юдина

    Более 60% немцев выразили недовольство результатами досрочных выборов в бундестаг, прошедших 23 февраля, при этом 59% опрошенных хотят видеть коалицию из ХДС/ХСС и СДПГ, сообщает канал ZDF.

    Согласно опросу, проведенному среди 1249 немецких граждан с избирательным правом, 64% респондентов выразили недовольство результатами недавних выборов в бундестаг. Лишь 33% опрошенных остались довольны итогами, передает РИА «Новости».

    Почти 59% участников опроса желают, чтобы правительство было сформировано победившим блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), которая заняла третье место на выборах. Эти партии уже начали предварительные консультации по созданию коалиции.

    Около 90% немцев ожидают, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ в скором времени станет правящей. Из них 77% верят, что соглашение будет достигнуто до Пасхи, как планировалось.

    Согласно данным другого опроса телеканалов RTL и NTV, 69% немцев поддерживают решение партий отказаться от формирования коалиции с АдГ, занявшей второе место с 20,8% голосов.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг. Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (15)
    7 марта 2025, 10:11 • Новости дня
    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ попал в плен

    Издевавшийся над жителями Курской области украинский националист Зеленко попал в плен

    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ попал в плен
    @ RT/Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский националист Виктор Зеленко, который издевался над мирными жителями в Николаево-Дарьино Курской области, попал в плен и пытается выставить себя жертвой, сообщило Министерство обороны.

    В Минобороны сообщили, что украинский националист Виктор Зеленко, который принимал участие в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино в Курской области, попал в плен к российским войскам. Зеленко ранее воевал в составе механизированной бригады ВСУ и участвовал в репрессиях против населения, передает ТАСС.

    Во время допроса Зеленко заявил, что получал преступные приказы от командиров ВСУ, которые вынуждали его совершать насилие над мирным населением. Он утверждает, что сам не хотел воевать и стал жертвой командирских приказов, стремясь уйти от ответственности за совершенные преступления.

    В Министерстве обороны сообщили, что Зеленко был ранен во время освобождения населенного пункта Николаево-Дарьино российскими войсками. Он пытался вызвать помощь по радиостанции, но его просьбы были проигнорированы, а позже его попытались уничтожить собственные сослуживцы с помощью квадрокоптера «Баба-яга».

    Ранее жители курского села Николаево-Дарьино более полугода скрывались от атак ВСУ в подвалах.

    Очевидцы рассказали, что украинские военные держали жителей в заложниках, убив в Николаево-Дарьино почти всех мужчин и оставив в живых только одного человека.

    Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном Курской области.

    Коментарии (40)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 08:00 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине

    Украина подверглась ракетному удару ВС России с использованием «Калибров» и Х-101

    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    По всей территории Украины объявлена воздушная тревога после ударов крылатыми ракетами «Калибр», запущенными с кораблей ВМФ России, а также сообщений о полете стратегических ракетоносцев Ту-95 с ракетами Х-101.

    Как указывают данные украинских мониторинговых групп, ракеты были запущены кораблями Военно-морского флота России, передает «Лента.ру».

    Украинские источники также заявляют о нахождении в воздухе стратегических ракетоносцев Ту-95, вооруженных ракетами Х-101.

    Военный блогер Кирилл Федоров подтвердил запуск ракет, сообщив, что «десять больших белых самолетов и Черноморский флот совершили пуски подарков».

    На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Накануне оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ. До этого ВС России поразили место базирования катеров ССО ВСУ.

    Коментарии (12)
    6 марта 2025, 18:43 • Новости дня
    Путин: Россия не будет никому уступать в ходе СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

    Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. Одна из участниц встречи, рассказывая о подвиге погибшего на СВО сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать. «Мы и не собираемся этого делать», – ответил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.

    Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим.

    И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Коментарии (31)
    6 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО.

    Сотрудница фонда рассказала о героическом поступке своего сына, который выполнял задачи в составе дивизии специального назначения. В ходе СВО он с товарищами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Военные понимали, что это «дорога в один конец», но они выполнили задачу. Таким образом удалось снизить потери всего отряда, передает РИА «Новости».

    Путин, услышав историю, взял короткую паузу перед ответом. Президент признался, что ему тяжело комментировать такие подвиги, подчеркнув героизм российских бойцов. Он отметил: «Мне трудно комментировать, парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей».

    Президент также выразил мнение, что подобный героизм характерен именно для российского народа.

    Ольга Жмыхова, рассказавшая о подвиге своего сына, работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Курской области с 2023 года. Она также является консультантом Военно-социального центра Министерства обороны. Жмыхова помогает воинским частям, в одной из которых служил ее сын, занимаясь доставкой гуманитарной помощи и поддержкой при эвакуации жителей Курской области.

    Ранее во время встречи Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» одна из участниц поделилась мечтой сына погибшего участника СВО встретиться с президентом, на что российский лидер пообещал осуществить это желание на праздновании Дня Победы.

    Кроме того, в ходе встречи Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    7 марта 2025, 07:15 • Новости дня
    Иностранцы вывезли советские чертежи из Николаева

    Иностранцы забрали из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаеве представители скандинавских стран вывезли советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом «секретно».

    Представители пророссийского подполья сообщили, что иностранцы проявляют интерес к советской документации и чертежам, оставшимся в украинском Николаеве – важном центре кораблестроения советского периода, передает РИА «Новости». Представители скандинавских стран активно ищут и вывозят эти исторические материалы. Некоторые из них ранее хранились в архивах под грифом «секретно».

    По словам представителя подполья, в СССР на заводах Николаева производились тяжелые авианесущие крейсеры. Нынешние интересанты из скандинавских стран планируют использовать советские разработки и чертежи в своем производстве. Он отметил, что «никто не мешает» иностранцам вывозить документы.

    Собеседник агентства подчеркнул, что на Украине эта документация не вызывала интереса и оставалась в архивах. Однако теперь, несмотря на их прежний секретный статус, бумаги передаются иностранным бизнесменам, ищущим в них ценные разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины начала охоту на подпольные группы в Одессе и Николаеве. Подполье ранее сообщило о скоплении служащих Вооруженных сил Украины у военкомата в Николаеве. В город также перебросили национальные батальоны «Медведи SS» и «Тавр».

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    6 марта 2025, 21:54 • Новости дня
    Дизайнер Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом
    Дизайнер Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дизайнер Владимира Зеленского Эльвира Гасанова заявила, что в военное время политикам не нужны костюмы, подчеркивая выбор наряда Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Дизайнер объяснила, что отсутствие классической деловой одежды подчеркивает послание Зеленского миру и символизирует его солидарность с народом, передает Ura.ru со ссылкой на Financial Times.

    На встрече с президентом США Зеленский выбрал военный стиль одежды, что, по словам Гасановой, демонстрирует политическую ответственность, которая не требует официальной одежды. Она также отметила, что такой подход подчеркивает важность солидарности лидера с гражданами в условиях конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, что внешний облик Владимира Зеленского оставляет желать лучшего.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    7 марта 2025, 06:25 • Новости дня
    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину

    Премьер Италии Мелони предложила распространить пятую статью Устава НАТО на Украину без членства в альянсе

    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне следует распространить на Украину, при этом не предоставляя ей членства в альянсе, заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони.

    Мелони по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе назвала «неэффективным и очень сложным» возможное решение об «отправке европейских войск» на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rainews24

    Она подчеркнула, что «справедливый» мир требует четких гарантий безопасности в рамках НАТО. Премьер отметила, что миротворческие миссии ООН предполагают вмешательство после начала мирного процесса, что не соответствует нынешней ситуации.

    По ее мнению, гораздо более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне. «Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», – сказала Мелони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» Украины, если к ней не будут привлечены США. Вашингтон заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

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    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

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    6 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    Найдены захоронения жителей Харьковской области, убитых военными ВСУ при отступлении
    Найдены захоронения жителей Харьковской области, убитых военными ВСУ при отступлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, включая ребенка. Это преступление было совершено отступающими украинскими боевиками.

    Как передает ТАСС, сотрудники Центра фиксации военных преступлений военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области обнаружили три стихийных захоронения с телами 17 мирных жителей в Купянском районе. Об этом сообщил заместитель главы областной ВГА по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    Лисняк заявил: «Сегодня мы вынуждены вновь обратить внимание на чудовищные преступления, совершенные украинскими боевиками против жителей недавно освобожденных территорий Купянского района Харьковской области. Сотрудниками Центра фиксации военных преступлений обнаружены три стихийных захоронения, созданных военнослужащими ВСУ во время их отступления. По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок».

    Замглавы ВГА подчеркнул, что обнаруженные захоронения указывают на необходимость привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях. Также он отметил, что специалисты продолжают работу по идентификации погибших и сбору доказательств для дальнейшего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные, продвигаясь в Волчанске Харьковской области, обнаружили, что солдаты ВСУ срывают шевроны, забирают документы и поджигают тела погибших сослуживцев.

    Пленный ВСУ Василий Машико рассказал, что тела погибших украинских солдат в Курской области остаются на поле боя. В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.

    Коментарии (6)
    6 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Директор ЦРУ: США продолжат поддержку Киева в конфликте с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США продолжат поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, несмотря на временное приостановление обмена разведывательной информацией с Киевом.

    Как пишет CBS News, Рэтклифф в эфире Fox Business подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины в ее конфликте с Россией. По его словам, вопреки недавней приостановке обмена разведывательными данными, США не намерены прекращать сотрудничество с Киевом.

    «Мы продолжим взаимодействие с Украиной для противодействия агрессии, которая там происходит», – заявил он.

    Накануне ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной.

    Издание NYT сообщало, что администрация президента США инициировала масштабные сокращения в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), которые коснулись в первую очередь сотрудников, принятых за последние два года.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что согласно утечкам в западных СМИ, приостановка обмена разведданными США с Украиной ограничит способность ВСУ наносить дальнобойные удары, и выясняла, насколько достоверна эта информация и как подобная пауза повлияет на ход СВО.

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    6 марта 2025, 19:24 • Новости дня
    Литва предложила способ собирать в ЕС ежегодно по 43 млрд евро на Украину
    Литва предложила способ собирать в ЕС ежегодно по 43 млрд евро на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил выделять 0,25% ВВП стран ЕС на помощь Украине, что позволит собрать более 43 млрд евро ежегодно.

    По расчетам Науседы, такая мера позволит собрать более 43 млрд евро в год, что более чем в два раза превышает ранее запланированные 20 млрд евро, передает ТАСС.

    Науседа подчеркнул, что если все члены ЕС согласятся с этой инициативой, то помощь Украине станет значительно более масштабной. «Эта помощь была бы в два раза больше по сравнению с намеченными для Украины 20 млрд евро», – заявил он на экстренном саммите по обороне.

    Вильнюс уже принял решение о выделении 0,25% своего ВВП на поддержку Украины. По словам Науседы, это обязательство составляет около 190 млн евро ежегодно. Он уверен, что если остальные страны ЕС последуют этому примеру, общая поддержка Киеву значительно увеличится.

    Ранне сообщалось, что ЕС разработал стратегии, позволяющие обойти вето Венгрии для поддержки Украины и инвестиций в оборону в ответ на изменения в политике США.

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    6 марта 2025, 20:47 • Новости дня
    Лоза объяснил популярность Кадышевой у молодежи трендом «отключать мозги»
    Лоза объяснил популярность Кадышевой у молодежи трендом «отключать мозги»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сейчас тренд развлекаться и отключать мозги совсем. Поэтому популярность набирают треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься», рассказал газете ВЗГЛЯД певец и композитор Юрий Лоза, комментируя нынешний успех песен Надежды Кадышевой среди молодежной аудитории.

    СМИ обратили внимание, что у миллениалов и зумеров появился новый тренд на посещение концертов солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

    «Насколько я могу видеть, сейчас вообще такой тренд на веселье, развлекуха идет. Когда-то, в эпоху моей молодости, текстовая основа была очень важна. Поэтому были популярны группы, которые исполняли песни со смыслом. А сейчас наоборот – тренд развлекаться и отключать мозги совсем», – говорит Лоза.

    Он поясняет, что в настоящее время популярность набирают композиции и треки, которые легки для запоминания: их смысл лежит на поверхности, а сам текст и ритм максимально просты для подпевания. Кроме того, ценятся танцевально-развлекательные треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься».

    «СМИ и другие молодежные площадки активно продвигают именно такую музыку. Потребитель этого контента – молодежь, она слушает то, что везде крутят и показывают. Они не выбирают, а потребляют лишь то, что культивируется в массах. А артисты, чьи тексты не бессмысленны, оказываются "вне формата"», – считает артист.

    Также, добавляет музыкант, для продвижения артистов важны крупные площадки. Так, по его словам, в июле прошлого года Кадышева «после длительной творческой паузы» приняла участие в музыкальном фестивале VK Fest в Лужниках. Там певица вместе с сыном исполнила песню «Плывет веночек», которая моментально завирусилась в интернете.

    «Нередко какие-то песни обретают популярность из-за того, что становятся мемами, как, например, песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Лично я бы не хотел быть исполнителем песни, которая вспоминается только один раз в году. Но, опять же, их таковыми часто делают платформы вроде Tik-Tok. Там нужную композицию начинают предлагать алгоритмы, а потом уже все начинают снимать свои ролики на эту песню. Но, как правило, популярность там быстро приходит, но так же потом быстро и забывается», – заключил Лоза.

    Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Кадышева увеличила гонорар до четырех млн рублей за одно выступление.

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    6 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Ли Харви Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий всеукраинского телемарафона Вадим Карпяк в шутливой форме призвал найти нового Ли Харви Освальда, намекнув на покушения на президентов США.

    Карпяк пошутил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), предложив найти нового Ли Харви Освальда, передает ТАСС. «А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», – написал Карпяк, сопроводив запись тремя смайликами.

    Ли Харви Освальд известен как убийца президента США Джона Кеннеди. Он был смертельно ранен Освальдом 22 ноября 1963 года в Далласе, штате Техас. Специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Однако через два дня после покушения подозреваемый был застрелен в полицейском участке Джеком Руби.

    Шутка Карпяка очевидно намекала на действующего президента США Дональда Трампа. В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборной кампании, в результате которого он был легко ранен.

    В январе в городе Уэст-Палм-Бич полиция задержала Шэннона Аткинса за угрозы убить президента США Дональда Трампа.

    Напомним, 3 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа.

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    7 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    Тулси Габбард назвала причину приостановки США обмена разведданными с Украиной

    Директор Нацразведки США Габбард прояснила ситуацию с передачей информации Киеву

    Тулси Габбард назвала причину приостановки США обмена разведданными с Украиной
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон остановил оказание военной помощи Украине и обмен разведывательными данными, так как украинский лидер Владимир Зеленский воспринимал американскую поддержку как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Она уточнила, что США продолжают передавать Киеву данные для защиты Украины от ударов по украинской территории.

    «Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать (поддержку) американских граждан как нечто должное», – приводит слова Габбард ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Габбард уточнила, что «пауза» все еще в силе, но помощь может возобновиться, если «события продолжат развиваться в том направлении, в котором это происходит сейчас». Она выразила надежду на то, что в скором времени удастся привлечь Киев к обсуждению прекращения огня и мирной сделки.

    Также, по словам Габбард, не все виды разведывательной информации были приостановлены. Продолжается передача данных, «касающихся защиты Украины от ударов по ее территории», но передача информации для «нанесения ударов была поставлена на паузу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, США приостановили военную помощь Украине, ожидая от Киева «настоящей приверженности» мирному процессу.

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