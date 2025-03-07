ZDF: Более 60% немцев разочарованы итогами выборов в бундестаг

Tекст: Александра Юдина

Согласно опросу, проведенному среди 1249 немецких граждан с избирательным правом, 64% респондентов выразили недовольство результатами недавних выборов в бундестаг. Лишь 33% опрошенных остались довольны итогами, передает РИА «Новости».

Почти 59% участников опроса желают, чтобы правительство было сформировано победившим блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), которая заняла третье место на выборах. Эти партии уже начали предварительные консультации по созданию коалиции.

Около 90% немцев ожидают, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ в скором времени станет правящей. Из них 77% верят, что соглашение будет достигнуто до Пасхи, как планировалось.

Согласно данным другого опроса телеканалов RTL и NTV, 69% немцев поддерживают решение партий отказаться от формирования коалиции с АдГ, занявшей второе место с 20,8% голосов.

Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг. Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.