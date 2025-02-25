Мерц получил 98% голосов на пост главы фракции ХДС/ХСС

Эксперт: Германия на выборах раскололась по линиям ГДР и ФРГ

Германист Кузьмин: Политические предпочтения немцев разделились по линиям ГДР и ФРГ

Tекст: Анастасия Куликова

«Основные фавориты гонки показали примерно те результаты, которые им предсказывали опросы общественного мнения», – отметил Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

Так, блок ХДС/ХСС, хотя и просел ниже ожидавшихся от него 30% до 28,5%, все же сохранил за собой уверенное лидерство, указал он. По мнению собеседника, небольшое снижение рейтингов связано со слегка поблекшей в последние дни риторикой Фридриха Мерца в отношении Олафа Шольца.

«Если ранее лидер Союза строил свою кампанию на полном отрицании всего, что делал нынешний канцлер, то в последние дни его риторика смягчилась. Это было особенно ярко видно в ходе теледебатов этих двух политиков, которые многие восприняли скорее как беседу, нежели как политическую дуэль», – пояснил Кузьмин.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) показала ровно тот результат, который от нее ожидали: без просадок и без взлетов, – продолжил эксперт. – Несмотря на то, что в сравнении с выборами 2021 года популярность партии увеличилась в два раза, мейнстримные силы продолжат поддерживать вокруг нее «брандмауэр», таким образом отстраняя от реального управления страной».

Однако, как считает германист, это играет АдГ на руку. «Прирост популярности партии во многом и был связан с тем, что ее риторика о «заговоре мейнстримных партий», не желающих пустить «реальную народную силу» к власти, все более явно претворяется в жизнь», – уточнил он.

По оценкам Кузьмина, в этот раз «Альтернатива» не имеет шансов войти в коалицию. Но следующие выборы, учитывая политическую и социально-экономическую нестабильность в Германии, могут снова состояться досрочно. Тогда АдГ будет иметь куда большие шансы, считает аналитик.

«Что касается СДПГ, то фракция восприняла свое поражение с горечью: ее результат оказался худшим за всю историю партии», – напомнил политолог. Кузьмин заметил, что спустя пару часов после объявления результатов в СМИ появилась информация о проведении кризисного совещания в штаб-квартире партии.

Темой стал вопрос, кто же возглавит СДПГ в ходе будущих переговоров с ХДС/ХСС по формированию правительства. «Шольц сложил с себя полномочия главы фракции. Потенциальной кандидатурой выступает молодой Ларс Клингбайль, который заявил, что партия нуждается в «смене поколений», – детализировал спикер.

Одним из сюрпризов этой кампании стала «Левая партия», продолжил Кузьмин. «Многие заведомо хоронили ее на фоне осенних успехов ранее отколовшегося от нее «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ). Однако в итоге у ССВ ситуация оказалась куда менее яркой, а «Левые» смогли набрать уверенные 8,8%», – указал собеседник.

По его мнению, частично это связано с тем, что в последние недели перед выборами ССВ «затихла». «Ее голос становился все менее слышимым, например, на фоне радикальных решений по миграции, которые предлагали другие политические силы. По сравнению с осенними земельными выборами ССВ выглядела менее заметной, что, вероятно, поспособствовало уходу от нее части молодого электората к «Левым», ставшим самой популярной силой среди молодежи 18-24 лет», – детализировал эксперт.

«При этом окончательно ситуация с ССВ до сих пор не ясна: для прохождения в Бундестаг, согласно официальным данным, ей не хватает 0,03%. Все еще остается риск, что федеральная избирательная комиссия в ходе предстоящего пересчета голосов может заявить о смене результатов. Полностью окончательные итоги выборов будут представлены лишь 14 марта на заседании парламента», – подчеркнул Кузьмин.

Свободная демократическая партия (СвДП) в этой кампании потерпела масштабный провал, набрав лишь 4,3% голосов, добавил собеседник. «Это является отражением кризиса фракции», – акцентировал германист. Он объясняет: результат свободных демократов не в последнюю очередь связан с их непримиримой позицией по вопросу «долгового тормоза», из-за которого осенью распалась «светофорная» коалиция.

«Жесткая позиция по фискальной политике не очень стыкуется с заявлениями немецких властей о необходимости поддерживать высокие уровни расходов на оборону: если власти не берут новые займы, единственным вариантом, откуда взять средства на развитие вооруженных сил, остаются социальные расходы, сокращения которых не хотел бы никто среди широких слоев населения Германии», – пояснил эксперт.

Примечательно, что на немецких выборах повторялась та же картина, которую можно было лицезреть по итогу выборов в Европарламент, прошедших летом, заметил аналитик. «Фактически по историческим линиям ФРГ/ГДР идет разделение по поддержке партий: восточная часть страны за АдГ, западная – за ХДС/ХСС. Кроме того, столица разделена по голосам на западный Берлин и восточный Берлин: в первом случае поддерживают ХДС/ХСС, а во втором – «Левую партию», – уточнил Кузьмин.

Он также напомнил, что после выборов в прямом эфире Мерц сообщил о намерении сформировать коалицию к Пасхе. «Политик подчеркнул, что, по его мнению, в условиях давления со стороны США весь мир воспринимает Германию как лидера Европы, поэтому создание работоспособного правительства должно стать главным приоритетом для победителя политической гонки», – отметил спикер.

Также Мерц затронул тему «российского вмешательства», но с необычным для немецкой политики акцентом на американское влияние: тот заявил, что вмешательство Вашингтона в выборы Германии было «не менее резким и возмутительным, чем действия Москвы». «Учитывая накал американо-немецких отношений в последние дни, не исключено, что «фактор Трампа, Маска и Вэнса» продолжит оказывать давление на немецкую политсистему, особенно в период формирования будущего правительства, «вставляя палки в колеса» коалиционных переговоров ХДС/ХСС и СДПГ», – рассуждает политолог.

По его оценкам, самые масштабные трудности могли бы возникнуть лишь если бы СвДП и ССВ прошли в Бундестаг. «От количества партий в парламенте зависит и распределение мест, которых после недавней реформы стало меньше – 630. В случае прохождения «малых» партий от ХДС/ХСС ожидали создания «Кенийской» коалиции (ХДС/ХСС, СДПГ, «Зеленые»), либо «немецкой» (ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП)», – напомнил эксперт.

«На деле Мерц смог спокойно выдохнуть: в условиях отсутствия «малых партий» в парламенте, ему и СДПГ хватает голосов для формирования «Большой коалиции», что значительно упрощает работу по поиску компромиссных позиций, а также делает будущее правительство чуть более устойчивым», – заключил Кузьмин.

Напомним, на прошедших в Германии в воскресенье досрочных парламентских выборах победил альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. У него 28,6% голосов, следует из данных немецкой федеральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней во всех 299 округах.

Второе и третье места заняли «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца (16,4%). В Бундестаг также проходят «Зеленые» (11,6% голосов) и «Левая партия» (8,8%), которая набрала больше всего голосов среди жителей немецкой столицы.

«Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия (СвДП) не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.

СДПГ впервые в своей истории стала лишь третьей по численности партией в Бундестаге. А АдГ по сравнению с выборами 2021 года удвоила результат. В настоящее время она является самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

ХДС/ХСС не имеют абсолютного большинства в Бундестаге, поэтому им придется войти в коалицию с другой партией, чтобы получить 316 мест для формирования правительства. При этом, победители исключают союз с АдГ, настаивая на том, что это «брандмауэр» для крайне правых. Любопытно, что немцы в этот раз показали рекордную явку – 83,5% с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году, сообщает Deutsche Welle*.

Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех, кто проголосовал за консерваторов. «Как и в США, жители Германии устали от бессмысленной повестки дня, особенно в вопросах энергетики и иммиграции», – отметил он. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Мерца «работать над созданием сильной и суверенной Европы». Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил готовность «возможности тесно сотрудничать» с Мерцем, «чтобы сделать Европу еще более сильной, процветающей и автономной».

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале спрогнозировал, что при наиболее вероятном новом канцлере Мерце «продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей».

Парламентарий также напомнил про «агрессивность Мерца» в отношении Москвы. «Возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России», – добавил сенатор.

Стоит напомнить, что менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Москвой, сообщает РИА «Новости».

При этом, он назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия Киева и Брюсселя. А на Мюнхенской конференции по безопасности Мерц предложил вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу инициировать прекращение огня до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику ФРГ.