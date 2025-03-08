ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных и танк Leopard

Tекст: Мария Иванова

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны у Гранова и Волчанска Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Катериновки, Каменки, Кондрашовки, Лозовой Харьковской области и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

При этом потери противника составили до 195 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Северска, Розовки, Константиновки и Иванополья ДНР.

Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Лысовкой, Миролюбовкой, Гродовкой, Алексеевкой, Петровским, Срибным, Успеновкой и Зверево ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял более 595 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три бронемашины, в том числе французский бронетранспортер VAB и америкаснкую бронемашину MaxxPro. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Богатыря, Перебудова, Новополя, Константинополь, Днепроэнергии ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

Потери противника при этом составили до 155 военнослужащих, бронемашина и шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригад береговой обороны и теробороны ВСУ поблизости от Качкаровки, Токаревки, Садового и Гончарного Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

При этом ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два комплекса РЭБ.

Ранее Минобороны отчиталось, что за последние сутки российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.