Волочкова рассказала, как вернула 2 млн рублей от «брокеров» после скандала

Волочкова вернула 2,2 млн рублей от компании QBF после публичного разоблачения мошенников

Tекст: Мария Иванова

Волочкова поделилась историей о возвращении ей 2 млн рублей от компании, занимавшейся брокерской деятельностью.

Балерина рассказала, что смогла вернуть свои деньги после того, как сделала ситуацию публичной. Она отметила, что изначально вложила средства в компанию QBF, которая в конечном итоге оказалась замешанной в крупном мошенничестве.

В октябре 2023 года представитель МВД Ирина Волк сообщала о завершении расследования уголовного дела в отношении компании QBF. Она обвиняется в хищении более 2 млрд рублей, прикрываясь видом брокерской деятельности, причем ее деятельность охватывала восемь регионов России с 2011 по 2021 годы.

Волочкова призналась, что изначально отдала 2 млн рублей в надежде получить 10% годовых, а также вложила 1 млн на управление сроком на три месяца, получив за это прибыль.

Балерина отметила, что, несмотря на советы друзей, решила подождать год, чтобы получить проценты. Однако после начала проверок и обысков в QBF она сама решила проверить компанию. Волочкова выяснила, что QBF была замешана в мошеннических схемах, обманув множество людей, включая пенсионеров.

После того как ситуация стала публичной, учредитель компании Роман Шпаков связался с Волочковой, пообещав вернуть ей деньги. Волочкова отметила, что ей действительно вернули 2,2 млн рублей, но попросили о ситуации не распространяться. Балерина подчеркнула, что всегда выступает за правду, и решила донести эту информацию общественности.

Отметим, соучастники по делу о хищении 1,7 млн рублей у Анастасии Волочковой могут получить от 14 до 20 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, сообщают правоохранительные органы.

Напомним, в прошлом году Мещанский суд Москвы оставил без рассмотрения иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Бывшая балерина Анастасия Волочкова планирует подать новый иск по поводу своей пенсии, поскольку, по ее словам, стаж солистки балета вдвое больше необходимого, но работодатели якобы выдали ей фальсифицированную трудовую книжку.