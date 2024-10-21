Стало известно о намерении Волочковой подать новый иск из-за пенсии

Волочкова заявила о намерении подать новый иск против Пенсионного фонда из-за утраты стажа

Tекст: Елизавета Шишкова

По закону, балерина может претендовать на пенсию после 15 лет стажа. Волочкова утверждает, что ее стаж как солистки балета превышает этот срок в два раза, однако из-за утраты документов и злоупотреблений со стороны работодателей, она лишена возможности доказать это в суде, передает РИА «Новости».



Волочкова заявляет, что ее адвокаты уже работают над новым иском. Она подчеркнула, что намерена бороться за справедливость и восстановление своих прав на пенсию. «Это очень несправедливо», – отметила артистка, добавив, что скоро официально объявит о подаче нового иска.

В 2021 году Волочкова намеревалась судиться с Большим театром из-за ее увольнения в 2003 году. Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска Волочковой к Большому театру о выплате зарплаты за 17 лет и взыскании 200 млн рублей морального ущерба.

Кроме того, Мещанский суд Москвы в 2024 году оставил без рассмотрения иск Волочковой к Пенсионному фонду.