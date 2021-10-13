Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру на 200 млн рублей

Иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о выплате зарплаты за 17 лет работы и взыскании 200 млн рублей морального ущерба оставлен без удовлетворения, сообщил Тверской суд столицы.

«Вынесено решение об оставлении без удовлетворения исковых требований Анастасии Волочковой к ФГБУК «Государственный академический Большой театр России» о признании предоставленного отпуска без сохранения заработной платы в период с 2010 года по 15 июня 2021 года незаконным, приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы в период с 2010 года по 15 июня 2021 года, заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы в период с 2010 года по 15 июня 2021 года недействительными, взыскании компенсации морального вреда», – сообщила пресс-секретарь суда РАПСИ.

Ранее адвокат артистки Евгений Корчаго сообщал, что нарушения прав Волочковой подтвердила Тверская межрайонная прокуратура.

«По нашей жалобе было вынесено решение – Большой театр привлечен к административной ответственности, направлены материалы в полицию для проведения проверки по фальсификации заявлений Анастасии», – указал он.

«Не работала – не платили» – этот довод не соответствует закону по одной простой причине: за 17 лет Большим театром не было предложено Анастасии ни одной роли и ни одной возможности выступить в качестве ведущего солиста балетной труппы... Факт того, что все эти годы Анастасия работает в Большом театре, ими не отрицается, да и в трудовой книжке написано, что она работает по настоящее время», - говорил защитник.

О намерениях судиться с Большим театром балерина сообщала еще в феврале, так как, по ее словам, ей не выдают пенсию. Для получения ежемесячной пенсионной выплаты балерина пыталась доказать, что она была прима-балериной, танцевала сольные партии, а не в кордебалете.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил газете ВЗГЛЯД, что Волочкова является гражданином России, поэтому, ранее являясь работником Большого театра, вполне имеет право претендовать на пенсию, которую по непонятной причине главный театр страны не оформил.