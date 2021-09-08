Адвокат Волочковой заявил о привлечении к ответственности руководства Большого театра

Большой театр удалось привлечь к административной ответственности, заявил адвокат балерины Анастасии Волочковой Евгений Корчаго, нарушения подтвердила Тверская межрайонная прокуратура.

«По нашей жалобе вынесено решение. Большой театр привлечен к административной ответственности. Направлены материалы в полицию для проведения проверки по фальсификации, которая возможно имела место применительно к заявлению Анастасии», – сказал Корчаго 5-tv.ru.

Он пояснил, что сторона балерины требует в суде взыскать невыплаченную зарплату «за период фактически более 17 лет», провести отчисления в пенсионный и социальный фонды, признать незаконными приказы из-за которых артистка потеряла работу без сохранения зарплаты.

Сейчас итоговая сумма уточняется, но она достигает нескольких миллионов рублей. Также заявлено требование о взыскании 200 млн рублей морального вреда.

«Сейчас нет уголовного дела, сейчас есть проверка в полиции по фальсификации. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Решение о сумме морального вред принимает суд, мы считаем, что шансы выиграть этого гражданское дело очень высокие. Более того, факт нарушения трудовых прав подтвердила прокуратура. Таким образом наши слова о нарушении нельзя считать голословными», – указал юрист.

По словам Корчаго, Большой театр объясняет невыплаты тем, что Волочкова не работала, но это не соответствует закону.

«За эти 17 лет Анастасии не было предложено ни одной роли и не было возможности у Анастасии выступить в качестве ведущего солиста балетной труппы. Поэтому по законодательству, работодатель вне зависимости – предлагает он роли или не предлагает, обязан выплачивать работнику заработную плату. А факт того что Анастасия все эти годы работает в Большом театре – ими не отрицается. Есть соответствующие документы и в трудовой книжке написано – по настоящее время», – подвел он итог.

О намерениях судиться с Большим театром балерина сообщала еще в феврале, так как, по ее словам, ей не выдают пенсию. Для получения ежемесячной пенсионной выплаты балерина пыталась доказать, что она была прима-балериной, танцевала сольные партии, а не в кордебалете.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил газете ВЗГЛЯД, что Волочкова является гражданином России, поэтому, ранее являясь работником Большого театра, вполне имеет право претендовать на пенсию, которую по непонятной причине главный театр страны не оформил.