У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Прокурор запросил до 20 лет тюрьмы для обвиняемых в хищении у Волочковой
Соучастники по делу о хищении 1,7 млн рублей у Анастасии Волочковой могут получить от 14 до 20 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, сообщают правоохранительные органы.
Прокурор запросил от 14 до 20 лет лишения свободы для руководителей брокерской компании QBF, обвиняемых в мошенничестве, передает ТАСС.
Среди фигурантов дела генеральный директор Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор филиальной сети Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев. Они подозреваются в хищении более 1,7 млн рублей у балерины Анастасии Волочковой.
В ходе судебных прений представитель государственного обвинения попросил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 14 до 20 лет. Все обвиняемые своей вины не признают.
По версии следствия, компания QBF предлагала состоятельным клиентам доверительное управление средствами под высокий процент дохода, однако выводила деньги на свои счета.
Общий ущерб от действий обвиняемых исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей.
В октябре 2024 года бывшая балерина планировала подать новый иск по поводу своей пенсии. Мещанский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Волочковой к Пенсионному фонду.
В 2021 году Волочкова намеревалась судиться с Большим театром из-за ее увольнения в 2003 году. Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска Волочковой к Большому театру о выплате зарплаты за 17 лет и взыскании 200 млн рублей морального ущерба.