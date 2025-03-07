Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Пентагон ограничил расходы по картам до одного доллара
Defense One: Минобороны США ограничило расходы по картам до одного доллара
Американское Министерство обороны ввело временный лимит в один доллар на расходы по государственным кредитным картам до 9 апреля, пишет портал Defense One.
Как сообщает Defense One, Министерство обороны США ограничило использование государственных кредитных карт гражданских сотрудников лимитом в один доллар. Эта мера будет действовать до 9 апреля. Исключение составляет оплата помощи при стихийных бедствиях, а прочие случаи будут рассматриваться индивидуально.
Сотрудникам Пентагона также приказано отменить все запланированные «несущественные» командировки. В случае текущих поездок сотрудникам предписано вернуться как можно скорее. Теперь будут согласованы только те командировки, которые связаны с «непосредственной поддержкой военных операций или постоянной сменой места службы».
Ранее в США по инициативе главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска на траты по государственным кредитным картам установили лимит в один доллар, это привело к параличу работы ряда федеральных ведомств.