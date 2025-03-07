Обозреватель WP сообщил о возможном истощении украинской армии через полгода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинской армии необходимо срочное прекращение огня, так как она находится в состоянии истощения и усталости, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в The Washington Post.

Обозреватель Дэвид Игнатиус отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский находится под давлением и, несмотря на сопротивление, ему необходимо искать пути для прекращения конфликта.

Игнатиус добавляет, что украинские военнослужащие истощены до такой степени, что в ближайшие шесть месяцев они могут начать сдавать свои позиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской армии назначили новую советницу по гендерным вопросам, которая будет заниматься поддержкой гендерного равенства и прав женщин в военных структурах. Сообщалось, что украинский националист Зеленко, ранее издевавшийся над жителями Курской области, попал в плен. Газета ВЗГЛЯД также писала, что командиры ВСУ приказали убивать раненых солдат в Судже, что вызвало критику международного сообщества.