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Суд продлил арест сооснователю «Смысловых галлюцинаций» Бурдину
Суд в Екатеринбурге продлил арест основателю «Смысловые галлюцинации» Бурдину до 25 августа
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину до 25 августа по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил арест Бурдину, сообщает ТАСС. Согласно данным пресс-службы суда, арест будет продолжаться до 25 августа. Бурдин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия или предметов, применяемых в этом качестве.
Происшествие, в результате которого было возбуждено уголовное дело, связано с дракой, в которой участвовал Бурдин. Сооснователь группы находится под стражей с ноября 2024 года. Адвокаты Бурдина пытались обжаловать принятое решение об аресте, однако суд отклонил их жалобу.
Рок-группа «Смысловые галлюцинации», известная своими хитами «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь» и другими, возникла в Екатеринбурге в 1990-х годах. Они стали частью свердловского рок-клуба и завоевали популярность на российской музыкальной сцене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Бурдин признал вину и выразил готовность компенсировать ущерб пострадавшему в драке. Он заявлял, что действовал в состоянии аффекта и не осознавал свои действия.
Ранее Свердловский областной суд оставил Бурдина под арестом до 11 февраля.