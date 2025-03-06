Суд продлил арест сооснователю «Смысловых галлюцинаций» Бурдину

Суд в Екатеринбурге продлил арест основателю «Смысловые галлюцинации» Бурдину до 25 августа

Tекст: Мария Иванова

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил арест Бурдину, сообщает ТАСС. Согласно данным пресс-службы суда, арест будет продолжаться до 25 августа. Бурдин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия или предметов, применяемых в этом качестве.

Происшествие, в результате которого было возбуждено уголовное дело, связано с дракой, в которой участвовал Бурдин. Сооснователь группы находится под стражей с ноября 2024 года. Адвокаты Бурдина пытались обжаловать принятое решение об аресте, однако суд отклонил их жалобу.

Рок-группа «Смысловые галлюцинации», известная своими хитами «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь» и другими, возникла в Екатеринбурге в 1990-х годах. Они стали частью свердловского рок-клуба и завоевали популярность на российской музыкальной сцене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Бурдин признал вину и выразил готовность компенсировать ущерб пострадавшему в драке. Он заявлял, что действовал в состоянии аффекта и не осознавал свои действия.

Ранее Свердловский областной суд оставил Бурдина под арестом до 11 февраля.