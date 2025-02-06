Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» объяснил драку с ножом состоянием аффекта

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Бурдин объяснил драку с ножом состоянием аффекта

Tекст: Вера Басилая

На суде по продлению меры пресечения Владимир Бурдин, сооснователь группы «Смысловые галлюцинации», заявил, что действовал в состоянии аффекта. Музыкант признал свою вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в полном объеме, но подчеркнул, что не осознавал своих действий, передает РИА «Новости».

Бурдин пояснил, что потеря очков приводит его в состояние аффекта, так как он не видит без них.

«Слепой, хромой, а на меня два здоровых амбала. Я даже не понял, как это произошло. Умышленным бы я это и не назвал, несколько ударов не было», – добавил он.

В ноябре прошлого года Бурдин напал с ножом на человека, после чего был задержан и отправлен на принудительное лечение в психдиспансер в Екатеринбурге.

Первоначально Верх-Исетский районный суд отправил его в СИЗО до 11 января 2025 года. Затем арест был продлен до 11 февраля, а теперь еще на месяц, до 11 марта. Обжаловать свой арест Бурдину не удалось.

Пресс-служба областного суда подчеркнула, что ходатайства рассматривались в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, касающейся причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Ранее Свердловский областной суд оставил под арестом до 11 февраля основателя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В 2018 году Лефортовский районный суд Москвы отправил Владимира Бурдина на принудительное лечение в психиатрическую больницу после инцидента с поножовщиной в супермаркете.