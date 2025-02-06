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Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» объяснил драку с ножом состоянием аффекта
Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Бурдин объяснил драку с ножом состоянием аффекта
Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин признал вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заявив, что действовал в состоянии аффекта и не осознавал свои действия.
На суде по продлению меры пресечения Владимир Бурдин, сооснователь группы «Смысловые галлюцинации», заявил, что действовал в состоянии аффекта. Музыкант признал свою вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в полном объеме, но подчеркнул, что не осознавал своих действий, передает РИА «Новости».
Бурдин пояснил, что потеря очков приводит его в состояние аффекта, так как он не видит без них.
«Слепой, хромой, а на меня два здоровых амбала. Я даже не понял, как это произошло. Умышленным бы я это и не назвал, несколько ударов не было», – добавил он.
В ноябре прошлого года Бурдин напал с ножом на человека, после чего был задержан и отправлен на принудительное лечение в психдиспансер в Екатеринбурге.
Первоначально Верх-Исетский районный суд отправил его в СИЗО до 11 января 2025 года. Затем арест был продлен до 11 февраля, а теперь еще на месяц, до 11 марта. Обжаловать свой арест Бурдину не удалось.
Пресс-служба областного суда подчеркнула, что ходатайства рассматривались в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, касающейся причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
Ранее Свердловский областной суд оставил под арестом до 11 февраля основателя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В 2018 году Лефортовский районный суд Москвы отправил Владимира Бурдина на принудительное лечение в психиатрическую больницу после инцидента с поножовщиной в супермаркете.