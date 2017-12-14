Основателя группы «Смысловые галлюцинации» отправили в психбольницу

Московский Лефортовский районный суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу одного из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина за поножовщину в супермаркете.

Как рассказал брат музыканта на странице Владимира Бурдина в соцсети «ВКонтакте», под суд Владимир попал из-за драки в московском супермаркете.

«Вечером с женой он зашел в супермаркет. Пока он совершал покупки, жена заняла очередь. В очереди был гражданин, который захотел пройти вперёд. Нецензурно оскорбил жену брата и его самого, когда он подошёл. Разговор не сложился. Потерпевший стал угрожать и пытаться побить обоих. Брат добежал до стойки с ножами, деморализовал противника (более молодого и крепкого) небольшим надрезом по животу», – написал Тимофей Бурдин.

По словам брата музыканта, потерпевший в суде отказался от претензий.

«Эксперты вспомнили жалобы брата психиатрического характера с 1996 года. И абсолютно здравому умом человеку предписали бессрочное принудительное лечение в одной из психиатрических тюрем страны», – написал он.

Жена Владимира Бурдина Ася заявила порталу E1.ru, что сейчас Владимир на свободе, потому что приговор пока не вступил в силу, он и его адвокаты подали апелляцию. Но когда ее рассмотрят, пока не известно.

«Он пока дома, потому что мы подали апелляционную жалобу, у нас должен быть еще один суд. Но в любом случае это ненадолго, в принципе, уже все решено. В какой именно психиатрической лечебнице он будет, нам пока неизвестно», – сказала она.

Сам музыкант заявил, что состоял на психиатрическом учете ранее.

«Да, я состоял на учете в психбольнице. Всегда. Еще перед тем, как меня отправить в армию, мой папа решил (тогда в разгаре была война в Афганистане, и меня могли туда отправить), что я лучше буду дураком. И с тех пор я дурак. А я, наоборот, рвался в армию. После этого случая лечение в психбольнице для меня будет пожизненное. Дело в том, что мой диагноз - F06.8 по МКБ (другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью. – прим. ВЗГЛЯД) не лечится вообще. А в больницу кладут до излечения», – рассказал Бурдин.

Он рассказал также, что следующее заседание должно состояться в Мосгорсуде.

«В такие заведения поступают по экспертизе – суд основывается на ней. И по нему меня направили в специальное медицинское психиатрическое лечебное учреждение. Оттуда либо освобождаются ни в каком состоянии, овощем – еще хорошо, либо мертвым», – сказал он.