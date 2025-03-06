Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
Дегтярев пообещал защитить спортсменов от ярлыка «иноагентов»
Дегтярев заявил, что российских спортсменов нельзя называть «иноагентами»
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выступил против клеймения российских атлетов «иноагентами» из-за их участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Дегтярев подчеркнул, что российских спортсменов не следует называть «иноагентами» и «предателями» за участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. «Поддержим наших атлетов в любой ситуации», – заявил Дегтярев ТАСС.
Он отметил, что на Олимпийском собрании сделал акцент на необходимости поддержки спортсменов, чтобы не создавать им дополнительных преград. «Век профессионала очень короток, а ситуация в мире сегодня непростая. Это ощущают и Олимпийский комитет России, и федерации по отдельным видам спорта», – добавил министр.
Дегтярев призвал к объединению и помощи спортсменам, заверив: «Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями». По его мнению, сейчас как никогда важно сплотиться и поддержать российских атлетов в их стремлении достигать высоких результатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия отказалась принять российских гребцов на чемпионат Европы, что стало очередным примером ограничения участия российских спортсменов в международных соревнованиях. МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации, что может повлиять на политику организации в отношении российских спортсменов. Организаторы гонки в Италии не смогли пригласить Александра Большунова из-за санкций FIS, что подчеркивает продолжающиеся трудности для российских спортсменов на международной арене.