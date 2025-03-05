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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    36 комментариев
    5 марта 2025, 22:24 • Новости дня

    В России ввели скидку 50% на проезд в поездах для детей от 10 до 18 лет

    Tекст: Максим Попов

    Правительство утвердило 50%-ную скидку на поезда дальнего следования для детей от 10 до 18 лет, включая плацкартные, общие, а также вагоны 2-го и 3-го классов.

    Согласно постановлению правительства, в России ввели льготную скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет, передает ТАСС.

    Скидка предоставляется на билеты во внутригосударственном сообщении и распространяется на плацкартные, общие вагоны, а также вагоны 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе.

    Исключением из данного постановления являются скоростные поезда, на которые льготный коэффициент не распространяется.

    До этого стало известно, что путейные рабочие РЖД получили экзоскелеты.

    5 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Франция обвинила российский Су-35 в «опасном сближении» с дроном

    Французский министр обороны заявил о якобы «опасном сближении» Су-35 с дроном Reaper

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о якобы приближении российского Су-35 к французскому дрону Reaper в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, следует из сообщения в соцсети министра.

    Лекорню сообщил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что российский истребитель Су-35 якобы несколько раз «приблизился к французскому дрону Reaper» в международных водах над Средиземным морем, передает РИА «Новости».

    Со слов Лекорню, в воскресенье якобы российский Су-35 совершил три последовательных пролета вблизи французского беспилотника, который выполнял разведывательную миссию. По его словам, это могло привести к потере управления дроном.

    Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские военные заявляют, что не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

    Ранее в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35.

    До этого истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Также над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

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    5 марта 2025, 17:37 • Новости дня
    Подготовлен законопроект по защите россиян от кибермошенничества

    Григоренко сообщил о разработке правительством законопроекта для борьбы с кибермошенничеством

    Подготовлен законопроект по защите россиян от кибермошенничества
    @ imago/allOver-MEV/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о разработке комплексного законопроекта для борьбы с кибермошенничеством, который содержит около 30 мер и призван защитить граждан от мошенников.

    Григоренко представил новый законопроект, направленный на борьбу с кибермошенничеством, в ходе заседания правительства, сообщает Кремль в Telegram-канале. Документ разрабатывался совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, бизнесом, операторами связи и банками.

    Григоренко подчеркнул, что основной целью мошенников является завоевание доверия людей с целью их обмана. «Именно поэтому наш законопроект направлен на то, чтобы дать людям простые инструменты для самозащиты, а также лишить мошенников возможности использовать существующие схемы», – заявил он.

    Законопроект включает порядка 30 мер, которые, по словам Григоренко, касаются как создания инструментов самозащиты для граждан, так и устранения возможностей для мошеннических действий.

    Ранее президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.

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    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    5 марта 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин обсудил с Набиуллиной ужесточение ответственности для дропперов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной возможность ужесточения наказаний для дропперов, участвующих в выводе и обналичивании украденных денег.

    Набиуллина выступила перед Путиным с докладом, посвященным мерам борьбы с телефонными и интернет-мошенниками, передает ТАСС. В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросу повышения ответственности для так называемых дропперов – людей, предоставляющих свои банковские карты для вывода и обналичивания похищенных средств.

    Путин спросил Набиуллину о ее мнении относительно усиления ответственности для таких лиц. На это глава ЦБ заявила, что поддерживает введение уголовной ответственности за пособничество мошенникам. Она отметила: «В первый раз можно ограничиться предупреждением, однако за последующие действия необходимо предусмотреть уголовное наказание».

    Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов». Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тыс., что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.

    Напомним, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты.

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    5 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    В Дагестане заблокировали планировавших нападение боевиков

    В Дагестане блокирована группа из четырех человек, готовившая нападение на пост МВД

    Tекст: Максим Попов

    В ходе контртеррористической операции в Дагестане блокировали группу из четырех человек, планировавших нападение на объект правоохранительных органов.

    Как отмечается в сообщении Национального антитеррористического комитета, оперативно-розыскные мероприятия в Кировском районе Махачкалы позволили обнаружить передвижение группы из четырех человек на легковом автомобиле, передает ТАСС. Эти лица намеревались атаковать один из объектов правоохранительных органов.

    При попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. В результате этих действий они были блокированы на окраине поселка Семендер. В настоящее время принимаются меры по их нейтрализации, уточнили в НАК.

    Ранее сообщалось, что в поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.

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    5 марта 2025, 15:35 • Новости дня
    Захарова: Переговоров по Украине сейчас нет
    Захарова: Переговоров по Украине сейчас нет
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине на данный момент не проводятся, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, одной из причин этого является запрет Владимира Зеленского на проведение такого диалога с Россией.

    Захарова, выступая на «Форуме в большом городе», заявила о текущем отсутствии переговоров по Украине, что обусловлено в том числе запретом со стороны президента страны Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Дипломат указала, что Зеленский ввел этот запрет под давлением Британии и США. Она отметила: «Конкретных переговоров нет. Именно Зеленский под давлением Британии и США сам себе запретил проведение переговоров на законодательном уровне».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле положительно оценивают готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, несмотря на правовой запрет на контакты с Москвой.

    До этого президент США сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

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    5 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    Стрелявшего в женщину петербуржца обнаружили мертвым

    Мужчину, ранившего петербурженку, нашли мертвым с огнестрелом в машине

    Tекст: Максим Попов

    В Санкт-Петербурге мужчина, устроивший стрельбу и ранивший женщину, был найден мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением головы.

    Как сообщили в региональном главке МВД, мужчина, устроивший стрельбу на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге и ранивший женщину, был найден мертвым. Тело обнаружили в разыскиваемом автомобиле, расположенном возле дома 55, корпус 1 по Малому проспекту Васильевского острова, с огнестрельным ранением головы, передает ТАСС.

    Сообщается, что 53-летний подозреваемый был уроженцем Псковской области и ранее состоял в отношениях с пострадавшей. Мотивом нападения могла стать ревность. Пострадавшая 38-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии после стрельбы.

    Напомним, инцидент произошел вечером 4 марта, когда в полицию поступило сообщение о стрельбе на Кронверкском проспекте. Стрелявший скрылся на автомобиле, что вызвало широкомасштабные поиски. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    5 марта 2025, 03:06 • Новости дня
    Рогов: В Киеве готовят план раздора между США, Россией и Китаем

    В офисе Зеленского создали план по разрыву отношений США, России и Китая

    Tекст: Максим Попов

    Офис Зеленского приступил к созданию плана, целью которого является посеять разногласия между Россией, США и Китаем, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, стратегия Зеленского направлена на создание напряженности и разногласий среди крупнейших мировых держав, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что Зеленский и его команда сегодня напоминают «стаю нацистских крыс», загнанных в угол, которые пытаются искусать всех вокруг. Он также добавил, что Зеленский уже начал искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность выполнять указания Пекина. Однако, по словам Рогова, такие попытки выглядят смешно, учитывая, что Китай всегда придерживался взвешенной позиции и не действовал против интересов России.

    За разработку плана отвечает глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Рогов выразил сомнения в успешности этой инициативы, напоминая о недовольстве Китая после ситуации с заводом «Мотор Сич», когда китайские инвесторы потеряли несколько миллиардов долларов.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    5 марта 2025, 01:07 • Новости дня
    В пригороде Махачкалы объявили режим КТО

    В поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции

    Tекст: Максим Попов

    В поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.

    Как сообщает ТАСС, в поселке Семендер Кировского района Махачкалы в 00:25 мск ввели режим контртеррористической операции (КТО).

    Отмечается, что на территории поселка проводятся оперативно-поисковые мероприятия. Въезд и выезд из поселка временно ограничены.

    Позднее стало известно, что режим КТО ввели после того, как неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

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    5 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Мишустин: Западные санкции не смогли лишить россиянок цветов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские аграрии смогли увеличить производство цветов, несмотря на санкции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин заявил, что санкционные ограничения не смогли лишить российских женщин цветов, поскольку отечественное производство в сфере цветоводства было не только сохранено, но и увеличено, передает ТАСС. Об этом он сообщил в ходе беседы с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки».

    Премьер-министр подчеркнул, что санкции изначально создали сложную ситуацию, так как Россия активно закупала цветы, однако это стало стимулом для развития собственного производства.

    Он также напомнил, что ранее были открыты кредитные линии для поддержки этой отрасли. Мишустин отметил, что правительство будет продолжать оказывать необходимую помощь цветоводству.

    Ранее Мишустин рассказал, как его отец всегда дарил матери полевые цветы, предпочитая незабудки, ландыши и ромашки. Он также поделился советами по выбору цветов для женщин накануне 8 Марта, подчеркивая важность настроения и предпочтений получательницы.

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    5 марта 2025, 09:06 • Новости дня
    Глава МИД Японии заявил о продолжении поддержки Украины и санкций против России

    Tекст: Александра Юдина

    Глава японского МИД Такэси Ивая подтвердил, что Токио будет поддерживать санкции против России и оказывать помощь Украине, стремясь к долгосрочному и справедливому миру в регионе.

    Глава МИД Японии подтвердил намерение Японии продолжать поддержку Украины и санкции против России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что основным приоритетом Токио остается достижение долгосрочного и справедливого мира на Украине.

    Исиба, отвечая на вопрос о возможности прекращения военной помощи США Украине, отказался комментировать гипотетические сценарии, но подчеркнул, что текущая помощь от других стран позволяет Украине продолжать борьбу.

    Депутат от Конституционно-демократической партии попросил разъяснить, будет ли Япония продолжать свою поддержку, на что Ивая подтвердил прежнюю позицию правительства, заявив о намерении продолжать помощь и санкции в отношении России.

    Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио. Ранее Ивая выразил несогласие с решением Москвы запретить ему въезд в Россию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

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    5 марта 2025, 04:30 • Новости дня
    ВС России обнаружили слабые места в системе РЭБ противника в Запорожье

    Расчет БПЛА обнаружил уязвимости в системах РЭБ украинских сил на запорожском участке

    Tекст: Максим Попов

    Расчет БПЛА 42-й дивизии нашел слабые места в обороне украинских сил на запорожском направлении, что позволило им совершать атаки вглубь территории противника и контролировать важные маршруты снабжения.

    Как сообщили в Минобороны, расчет БПЛА 42-й дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России обнаружил уязвимости в системе РЭБ украинских боевиков в Запорожской области, передает РИА «Новости». Работа дронов привела к успешным атакам на тыловые позиции противника и контролю над участками снабжения в районе города Орехов.

    Старший расчета с позывным «Москва» отметил, что выявленные слабые места позволяют российским силам воздействовать на южные позиции ВСУ в Орехове. Он также сообщил, что украинские боевики провели крупную ротацию на одном из участков фронта, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

    «Сейчас приоритет нашей работы – обрубание логистики, уничтожение орудий и техники», – подчеркнул «Москва». Он добавил, что в данный момент ведется активная подготовка новых операторов ударных дронов, чтобы усилить операции на этом направлении.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российский БПЛА уничтожил позицию ВСУ у Орехова.

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    5 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Бастрыкин предложил усилить ответственность за преступления с использованием ИИ

    Бастрыкин предложил считать использование ИИ преступниками отягчающим обстоятельством

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил считать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством.

    Бастрыкин также предложил создать специализированное агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, передает ТАСС. Глава СК подчеркнул, что новое агентство может взять на себя не только профилактическую работу по пресечению интернет- и телефонных мошенничеств, но и оказание помощи жертвам таких преступлений.

    Ранее президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.

    Сообщалось, что мошенники распространили дипфейк-видео с участием губернаторов российских регионов через фальшивые Telegram-каналы.

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    5 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    В России решили внедрить новую систему оплаты труда для педагогов

    Вице-премьер Чернышенко заявил о внедрении новой системы оплаты труда в школах с 2027 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о планах внедрения новой системы оплаты труда в образовательных учреждениях России с 2027 года, подчеркнув участие ключевых министерств в разработке.

    Как передает ТАСС, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил о разработке новой системы оплаты труда для образовательных учреждений, которая начнет действовать с 2027 года. Чернышенко отметил, что это поручение президента, направленное на устранение возникших диспропорций в оплате труда работников этой сферы.

    Вице-премьер уточнил, что в разработке системы принимают участие Министерство труда, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Новая система, по словам Чернышенко, будет утверждена в 2026 году на основе результатов пилотных проектов, которые позволят учесть все необходимые изменения и корректировки, прежде чем она станет обязательной для всех образовательных организаций.

    Чернышенко также добавил, что данное нововведение является частью более широких усилий правительства по реформированию системы оплаты труда в различных отраслях, и оно нацелено на повышение привлекательности и престижности работы в образовательной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума предложила ввести льготные условия ипотечного кредитования для педагогов и поощрения за достижения учеников в рамках стратегии развития образования.

    В Госдуме также предложили сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным и гарантировать трудоустройство выпускников, а также укрепить роль учителя и улучшить условия его работы.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев инициировал широкое обсуждение Стратегии развития образования, которая затронет изменения в учебном процессе, пересмотр размера оплаты и условий работы учителей, а также введет систему эффективности учебных заведений.

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    5 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    При взрыве газа в Белореченске пострадали пять человек

    При взрыве газа в Белореченске пострадали пять жителей, эвакуированы 54 человека

    Tекст: Максим Попов

    В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске пятеро жителей получили ранения, а более 50 человек были эвакуированы.

    Как отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек, которым оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.

    Эвакуированы 54 человека, включая 12 детей. Спасатели организовали пункт временного размещения для пострадавших, чтобы обеспечить их временное жилье и поддержку.

    Причины взрыва пока уточняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются выяснением обстоятельств произошедшего и обеспечением безопасности жителей.

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    5 марта 2025, 02:20 • Новости дня
    Минсельхоз представил новый законопроект о землеустройстве

    Минсельхоз опубликовал проект закона о землеустройстве для единой земельной политики

    Tекст: Максим Попов

    Министерство сельского хозяйства представило новый проект закона «О землеустройстве», который заменит действующую с 2001 года версию и направлен на создание единого реестра сельхозземель.

    Министерство сельского хозяйства России представило новый проект закона «О землеустройстве», сообщает Коммерсант. Этот законопроект предполагает создание единого реестра сельхозземель в подведомственной Росреестру ППК «Роскадастр». В рамках закона исполнители землеустройственных работ обязаны будут пополнять базу данных при любых операциях с земельными участками.

    Создание такого реестра позволит государству лучше контролировать использование земель. На базе реестра планируется разработать «Схему землеустройства территории РФ», которая будет содержать информацию о видах и назначении участков, их характеристиках, местоположении, а также данные о мелиорации и пригодности для выращивания культур. Региональные власти также обязаны будут создавать свои схемы, имеющие стратегический статус.

    Законопроект предусматривает введение сельхозрегламентов для отдельных территорий и детальные требования к проектам землеустройства. Целью является повышение эффективности сельхозпроизводства и предотвращение деградации земель. В пояснительной записке к проекту отмечается низкая эффективность растениеводства в России и его отставание по урожайности от других стран.

    Известно, что цифровая инвентаризация земель началась еще в 2022 году. Ожидается, что к 2025 году федеральная карта земель сельхозназначения будет полностью собрана. Новый закон должен вступить в силу с 2027 года, и на его основе будут разработаны документы стратегического планирования.

    Ранее в Минсельхозе назвали среднюю стоимость хлеба в России. По состоянию на 12 февраля, из пшеничной муки хлеб у производителей стоил 68,4 руб./кг, а из ржано-пшеничной муки – 61,6 руб./кг.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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