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В России ввели скидку 50% на проезд в поездах для детей от 10 до 18 лет
Правительство утвердило 50%-ную скидку на поезда дальнего следования для детей от 10 до 18 лет, включая плацкартные, общие, а также вагоны 2-го и 3-го классов.
Согласно постановлению правительства, в России ввели льготную скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет, передает ТАСС.
Скидка предоставляется на билеты во внутригосударственном сообщении и распространяется на плацкартные, общие вагоны, а также вагоны 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе.
Исключением из данного постановления являются скоростные поезда, на которые льготный коэффициент не распространяется.
До этого стало известно, что путейные рабочие РЖД получили экзоскелеты.