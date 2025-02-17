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Путейные рабочие РЖД получили экзоскелеты
РЖД оснастили путейцев экзоскелетами для облегчения тяжелых работ
Российские железные дороги (РЖД) ввели в использование промышленные экзоскелеты, которые облегчают выполнение тяжелых работ, таких как резка и сверление рельсов, снижая нагрузку на работников.
РЖД сообщили, что путейцы начали использовать экзоскелеты для выполнения тяжелых работ. Экзоскелеты предназначены для сотрудников путевых машинных станций, чьи задачи пока невозможно механизировать или автоматизировать, передает РИА «Новости».
Эти специальные костюмы помогут работникам, занимающимся подготовкой рельсов, их резкой, сверлением и другими физически сложными задачами. Как пояснили в РЖД, экзоскелеты усиливают функционал мышц, принимая на себя около трети нагрузки. Например, при переносе груза до 50 кг на 10 метров костюм способен на 90% разгрузить мышцы спины.
Компания также отметила, что при подъеме с пола груза весом до 50 кг на уровень пояса экзоскелет берет на себя половину веса. Кроме того, использование таких устройств позволит не только повысить эффективность работы, но и снизить производственный травматизм. Основная цель – сохранить здоровье железнодорожников, подчеркнули в РЖД.
Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил масштабные задачи в железнодорожной отрасли России.