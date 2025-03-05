В России решили внедрить новую систему оплаты труда для педагогов

Вице-премьер Чернышенко заявил о внедрении новой системы оплаты труда в школах с 2027 года

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил о разработке новой системы оплаты труда для образовательных учреждений, которая начнет действовать с 2027 года. Чернышенко отметил, что это поручение президента, направленное на устранение возникших диспропорций в оплате труда работников этой сферы.



Вице-премьер уточнил, что в разработке системы принимают участие Министерство труда, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Новая система, по словам Чернышенко, будет утверждена в 2026 году на основе результатов пилотных проектов, которые позволят учесть все необходимые изменения и корректировки, прежде чем она станет обязательной для всех образовательных организаций.

Чернышенко также добавил, что данное нововведение является частью более широких усилий правительства по реформированию системы оплаты труда в различных отраслях, и оно нацелено на повышение привлекательности и престижности работы в образовательной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума предложила ввести льготные условия ипотечного кредитования для педагогов и поощрения за достижения учеников в рамках стратегии развития образования.

В Госдуме также предложили сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным и гарантировать трудоустройство выпускников, а также укрепить роль учителя и улучшить условия его работы.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев инициировал широкое обсуждение Стратегии развития образования, которая затронет изменения в учебном процессе, пересмотр размера оплаты и условий работы учителей, а также введет систему эффективности учебных заведений.

