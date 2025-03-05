Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Кремль положительно оценил готовность Зеленского к переговорам
Песков сообщил о положительной оценке готовности Зеленского к переговорам
В Кремле положительно оценивают готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, несмотря на правовой запрет на контакты с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил: «Положительно», отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли готовность Зеленского сесть за стол переговоров. Он также отметил, что есть «вопрос с кем сесть», поскольку, несмотря на положительный подход, правовой запрет пока сохраняется, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США.