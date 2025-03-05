Актер Александр Милокостый найден мертвым в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Полиция обнаружила мертвого актера в его квартире на Севастопольском проспекте после поступившего заявления о его пропаже, сообщили собеседники «Московского комсомольца».

Сотрудники вскрыли дверь и обнаружили тело, пролежавшее там около 10 дней. Следов насилия на теле не было выявлено.

Александр Милокостый стал известен благодаря роли подростка в фильме «Адъютант его превосходительства», где играл сына полковника Львова. Впоследствии он снялся в ряде других фильмов, но не продолжил карьеру актера. В 90-е он чуть не стал жертвой заказного убийства, организованного его женой из-за ревности.

В последние годы Милокостый вел нездоровый образ жизни, что могло отразиться на его здоровье, сообщили знакомые изданию. Он жил один, а его брат потерял с ним связь после инсульта. Последний раз Милокостый выходил в соцсети 22 февраля.