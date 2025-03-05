Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Актер Александр Милокостый найден мертвым в Москве
Тело 68-летнего актера Александра Милокостого обнаружили в столице спустя около 10 дней после смерти, следов насилия не обнаружено, сообщили источники.
Полиция обнаружила мертвого актера в его квартире на Севастопольском проспекте после поступившего заявления о его пропаже, сообщили собеседники «Московского комсомольца».
Сотрудники вскрыли дверь и обнаружили тело, пролежавшее там около 10 дней. Следов насилия на теле не было выявлено.
Александр Милокостый стал известен благодаря роли подростка в фильме «Адъютант его превосходительства», где играл сына полковника Львова. Впоследствии он снялся в ряде других фильмов, но не продолжил карьеру актера. В 90-е он чуть не стал жертвой заказного убийства, организованного его женой из-за ревности.
В последние годы Милокостый вел нездоровый образ жизни, что могло отразиться на его здоровье, сообщили знакомые изданию. Он жил один, а его брат потерял с ним связь после инсульта. Последний раз Милокостый выходил в соцсети 22 февраля.