Эксперты обсудили роль государственных праздников для общества

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) состоялся круглый стол, где обсудили значение государственных праздников для российского общества. Специально к мероприятию ВЦИОМ представил исследование, показывающее, что 61% россиян считают День Победы самым важным праздником. На втором месте оказался Новый год с 58%, а на третьем – Пасха с 29% голосов.

Участники круглого стола, среди которых был и глава Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, отметили рост популярности таких праздников, как День России и День народного единства, что говорит о правильной государственной политике в этом направлении. По мнению Владимира Костеева из управления президента России, государственные праздники способствуют сохранению исторической памяти и передаче культурного опыта.

«Также государственные праздники и выходные дни выполняют функцию отдыха, дают возможность человеку переключиться на другие виды деятельности и отойти от повседневной рутины». Наконец, не стоит забывать, что праздник – это еще и экономика, способ стимулирования потребления и туризма«, – отметил Владимир Костеев.

Для более глубокого внедрения новых праздников в общественное сознание Министерство культуры РФ создало Лабораторию государственных праздников, где разрабатываются концепции их празднования. Замминистра культуры Сергей Першин подчеркнул важность объединения усилий для выработки единого подхода к празднованию. По его словам, сейчас лаборатория консолидировала свои усилия вокруг трех новых государственных праздников, которые пока что недостаточно укоренились в сознании российского общества: День России, который отмечается 12 июня, День государственного флага, он празднуется 22 августа, и День народного единства – 4 ноября.

Он добавил, что для каждого из трех перечисленных праздников будет выработан единый подход: какие события за ними стоят, какие смыслы они несут, какие традиции с ними могли бы быть связаны. Для этой работы, по словам чиновника, будет проведен ряд стратегических сессий на крупных образовательных площадках страны.

«Чтобы усилить понимание и восприятие новых государственных праздников в обществе, необходимо мыслить не отдельными датами, а календарем в целом. То есть надо понимать, как обеспечить связку между Днем России, Днем флага и Днем народного единства: что говорить и как отмечать 12 июня, затем 22 августа и как это привести к 4 ноября, а после завершить цикл Новым годом», – считает руководитель направления «Мастерская государственного дизайна в Сенеже» (Президентская платформа «Россия – страна возможностей») Вячеслав Правдзинский.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина предложила один из форматов празднования Дня народного единства – фестиваль 195 народностей России.

В современном мире праздники можно отмечать не только в традиционном офлайн-режиме, но и в онлайне. VK за последние три года выстроила системную работу с различными праздниками в России, реализовано уже более 300 проектов, рассказал в ходе дискуссии директор департамента социально-значимых событий VK Никита Ничкалюк.

« VK активно участвует в праздновании Дня России и три года подряд 12 июня проводит проект VK Порталы. В разных городах в самых узнаваемых локациях устанавливаются большие экраны, через которые 24/7 ведется прямая связь: Владивосток с Калининградом, Сочи с Санкт-Петербургом, Грозный с Москвой и так далее. «Благодаря этой живой, интерактивной связи между городами формируется особое чувство единения, ощущение сопричастности и сплоченности жителей России, независимо от расстояний», – отметил представитель VK.

Важную роль в укреплении идентичности и солидарности играют ритуалы, которые сопровождают праздники, считает генеральный директор Московского академического Музыкального театра Андрей Борисов. Он отметил, что ритуалы помогают формировать общественные идеи и традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Опросы проводились 10 февраля, 21 апреля, 23 апреля, 8 декабря 2023 года и 14 января 2024 года методом телефонного интервью, в них приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет не менее, чем из 80 регионов России.