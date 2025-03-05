В Махачкале отменили режим контртеррористической операции

Tекст: Александра Юдина

Режим контртеррористической операции в Кировском районе Махачкалы был отменен в 6.20, решение было принято начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан после того, как была устранена угроза жизни и здоровью граждан, передает РИА «Новости».

По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе операции были нейтрализованы четыре боевика.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что действия ликвидированных боевиков расценены как попытка дестабилизировать ситуацию в регионе. Меликов подчеркнул, что эти меры были обречены на провал и не привели к желаемому результату.

Контртеррористическая операция была направлена на предотвращение угроз безопасности и восстановление стабильности в регионе.

В ночь на среду в ходе контртеррористической операции в Дагестане блокировали группу из четырех человек, планировавших нападение на объект правоохранительных органов. До этого в поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.