Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
В Махачкале отменили режим контртеррористической операции
В Махачкале в Кировском районе отменили режим контртеррористической операции после устранения угрозы гражданам и нейтрализации четырех боевиков.
Режим контртеррористической операции в Кировском районе Махачкалы был отменен в 6.20, решение было принято начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан после того, как была устранена угроза жизни и здоровью граждан, передает РИА «Новости».
По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе операции были нейтрализованы четыре боевика.
Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что действия ликвидированных боевиков расценены как попытка дестабилизировать ситуацию в регионе. Меликов подчеркнул, что эти меры были обречены на провал и не привели к желаемому результату.
Контртеррористическая операция была направлена на предотвращение угроз безопасности и восстановление стабильности в регионе.
В ночь на среду в ходе контртеррористической операции в Дагестане блокировали группу из четырех человек, планировавших нападение на объект правоохранительных органов. До этого в поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.