Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
В пригороде Махачкалы объявили режим КТО
В поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции
В поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.
Как сообщает ТАСС, в поселке Семендер Кировского района Махачкалы в 00:25 мск ввели режим контртеррористической операции (КТО).
Отмечается, что на территории поселка проводятся оперативно-поисковые мероприятия. Въезд и выезд из поселка временно ограничены.
Позднее стало известно, что режим КТО ввели после того, как неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.