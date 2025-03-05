Крымская делегация прибыла в Венесуэлу для укрепления связей

Крымская делегация во главе с Георгием Мурадовым начала визит в Венесуэлу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, во вторник представительная делегация из Республики Крым прибыла в Венесуэлу. Главной целью визита является расширение торгово-экономического сотрудничества и укрепление региональных связей между республиками.

Делегацию возглавляет вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, который также является постоянным представителем региона при президенте РФ. В состав делегации входят вице-премьер и министр финансов Ирина Кивико, а также мэр города Ялта Янина Павленко.

В рамках визита запланированы встречи с министром промышленности и национального производства Венесуэлы Алексом Саабом, заместителем министра по политике противодействия экономической блокаде Вильямом Кастильо и заместителем министра иностранных дел Рандером Пенья. Основное внимание на переговорах уделяется противодействию незаконным санкциям стран Запада, касающимся как Крыма, так и Венесуэлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в честь годовщины воссоединения с Крымом и Севастополем прошло шествие, которое посетили 7 тыс. человек. Немецкая делегация приняла решение привезти в Крым гуманитарную помощь для поддержки населения новых регионов.