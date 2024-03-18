На выставке «Россия» прошло шествие в честь воссоединения с Крымом и Севастополем

На выставке-форуме «Россия» прошло праздничное шествие в честь воссоединения с Крымом и Севастополем

Участие в мероприятии приняли представители всех регионов, члены делегаций Крыма и Севастополя, сотрудники АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия», десятки волонтеров, члены Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и гости выставки.

Шествие стартовало от главной арки ВДНХ. Его возглавил духовой оркестр, который исполнил музыкальные композиции в честь «Русской весны». Участники, скандируя лозунг «Крым – Севастополь – Россия – навсегда», прошли к павильону № 75, где гиды программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» развернули пятнадцатиметровые флаги России, Крыма и Севастополя.

Среди участников праздничного шествия: председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, советник главы Крыма Сергей Кудрин, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, министр экологии и природных ресурсов Крыма – главный госинспектор Крыма Ольга Славгородская, министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского Народного фронта в Севастополе Лариса Мельник, начальник управления молодежной политики Севастополя Марина Слонченко, гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова и заместитель гендиректора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Анастасия Звягина.

«Десятилетие «Русской весны» – важнейшее событие для Крыма, Севастополя и каждой семьи нашего региона! В 2014 году мы знали, что делаем правильный выбор, а сегодня в очередной раз в этом убедились! С нас началось грандиозное «собирание земель русских» и достижения Крыма – ориентир и лучшее подтверждение правильности выбранного пути», – сказал Шеряко.

«Для меня большая честь принять участие в этом праздничном шествии, открыть празднование дня десятилетия воссоединения Севастополя с Россией на грандиозной выставке «Россия». Здесь собрались все поколения, мы вместе сплотились как тогда, в 2014 году. Эта поддержка от всей страны ощущается до сих пор. Сегодняшний день безмерно важен для нас – десять лет назад мы вернулись домой. Севастополь с Россией навсегда», – подчеркнула Слонченко.

Мельник отметила, что участие в таком мероприятии, как выставка «Россия», и открытие десятилетней годовщины шествием, создают чувство единства.

«Севастополь – родина «Русской весны», очень символично, что именно в день нашего воссоединения с Родиной объявляются предварительные результаты выборов президента России, это, безусловно, историческое событие, которое невозможно переоценить. Быть в этот день на самой масштабной Выставке всей страны почетно, а шествие, которым мы открываем десятилетнюю годовщину здесь, на выставке «Россия» – заряд хорошего настроения на год вперед, это чувство плеча, чувство, что мы – вместе» – заявила Мельник.

Александра Федяй отметила, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией имеет особое значение для всей страны и мира.

«10 лет назад, независимо от возраста, национальности и вероисповедания, крымчане сделали свой выбор, за свое будущее, за Россию! Мы уверены, что Крымская весна – знаковое событие не только для нашей Республики и России, но и для всего мира в целом. Референдум 18 марта занимает особое место в наших сердцах», – сказала сообщила начальник отдела организации массовых мероприятий АНО «Дом Молодежи» Крыма Александра Федяй.