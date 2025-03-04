На ярмарке во Львове запретили продажу книг на русском языке

Львовский совет запретил русскоязычные книги и советские значки на ярмарке

Tекст: Максим Попов

Власти Львова запретили продажу книг на русском языке и советских значков на городской книжной ярмарке, передает ТАСС. Запрет распространяется на букинистический рынок у памятника русскому книгопечатнику Ивану Федорову на Музейной площади.

Чиновники подчеркнули, что с этого момента категорически запрещается продажа книг российских авторов, литературы на русском языке, за исключением технических книг, переведенных на украинский язык, а также любой советской символики, включая значки и эмблемы. На сайте горсовета приведены слова одного из местных чиновников, который заявил об этом решении.

Для соблюдения запрета на рынке установят камеры видеонаблюдения. Также будут размещены контактные телефоны, на которые покупатели смогут пожаловаться в случае нарушения запрета. Кроме того, рынок будут регулярно посещать местные чиновники с целью контроля за выполнением новых правил.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Киеве полиция начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

В 2023 году в украинском городе Винница местные власти ввели запрет на песни, книги, кино и спектакли на русском языке.